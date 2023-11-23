Спійманий через спущені штани: яскрава спідня білизна грабіжника допомогла його заарештувати (відео)

Співробітники поліції встановили особу підозрюваного за його акаунтом в Instagram, відеозаписом із місця ймовірного продажу товару та фотографіями з попередніх арештів.

Яскрава спідня білизна, що виглядала з-під низько спущених штанів підозрюваного в пограбуванні, допомогла офіцерам поліції його заарештувати. Про це пише NBC News.

Пограбування сталося в тютюновому магазині у Квінсі (район Нью-Йорка, США) 14 вересня 2022 року.

Згідно зі скаргою, поданою до федерального суду Нью-Йорка минулого тижня, троє чоловіків у масках вийшли з автомобіля Mazda і увійшли в магазин. Двоє з них спрямували зброю на співробітників і покупців, а третій спустошив касовий апарат, забрав товар із прилавка і мобільні телефони співробітників, ідеться у скарзі. Грабіжники зникли на тій самій машині, що й приїхали.

На відеозаписах із камер спостереження, які було поширено у ЗМІ, видно, що третій грабіжник був одягнений у яскраву спідню білизну з великою літерою R білого кольору і 1990 роком жовтого кольору.

У скарзі йдеться про те, що анонім передав поліції Instagram-аккаунт підозрюваного з різнокольоровими трусами. Той, хто телефонував, також повідомив співробітникам поліції, що грабіжники намагалися продати вкрадений товар в іншому магазині у Квінсі.

Грабіжник був одягнений у яскраву спідню білизну з великою літерою R білого кольору і 1990 роком жовтого кольору Фото: Eastern District of New York

Детективи переглянули відеозаписи з місця можливого продажу краденого товару і помітили чоловіка з різнокольоровою спідньою білизною, якого тепер можна було легко впізнати, оскільки на ньому вже не було маски.

30-річного підозрюваного заарештували вранці 22 листопада у своєму будинку у Квінсі співробітники спільної оперативної групи Департаменту поліції Нью-Йорка і Бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну і вогнепальної зброї. За словами представника прокуратури США, він очікує пред'явлення обвинувачення у федеральному суді в Брукліні.

Раніше Фокус повідомляв, що злодій, який задрімав під час пограбування, розбудив господарів своїм хропінням. Злочинець пробрався у вікно будинку близько опівночі, маючи намір здійснити грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.