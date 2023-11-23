"Там моя сім'я": рішення зробити колишню каплицю житловим комплексом викликало розбрат у суспільстві

Один із власників будівлі заявив, що нові квартири допоможуть розв'язати проблему нестачі житла, і відзначив позитивні відгуки мешканців прилеглих будинків. Однак знайшлися люди, яким така ідея припала не до душі.

Родичі людей, похованих у колишній каплиці Адулам (Adulam Chapel, Bonymaen) у Суонсі (Велика Британія), обурені тим, що власники колишньої каплиці планують побудувати на місці цвинтаря дев'ять квартир і автостоянку. Про це пише Daily Star.

Деякі місцеві жителі підтримують новий проєкт, але є й ті, хто виявився проти.

Власники колишньої каплиці направили до Ради Суонсі попередній запит на перебудову будівлі під дев'ять квартир і створення 12 паркувальних місць. Пропонований план передбачає будівництво альтанки "з видом на спадщину" біля автостоянки, звідки відкривається вид на затоку Суонсі, і нова жива огорожа, що відокремлює галявину біля задньої частини каплиці від решти території кладовища. План передбачає, що надгробки встановлять біля прикордонних стін, а пропозиції щодо озеленення цвинтаря обговорюватимуть і узгоджуватимуть із радою.

Перед початком робіт усі надгробки та могильні камені будуть задокументовані та сфотографовані. План передбачає, що надгробки встановлять біля прикордонних стін, а пропозиції щодо озеленення кладовища обговорюватимуть і узгоджуватимуть із радою.

Один із нових власників каплиці, Білл Сандху, заявив, що квартири допоможуть розв'язати проблему нестачі житла, і відзначив позитивні відгуки мешканців прилеглих будинків. Однак знайшлися люди, яким подібна ідея припала не до душі.

"На території каплиці поховані мої родичі, там моя сім'я! Я навіть не можу пояснити, як я ставлюся до того, що їхні могили будуть забетоновані заради автомобільної стоянки", — сказав місцевий житель Карл Томас.

Він також згадав про те, що в будівлі мешкають кажани, які є охоронюваним видом.

У будівлі мешкають кажани, які є охоронюваним видом Фото: Daily Star

Моряк Гевін Джон, який виріс поруч із каплицею, сказав, що люди розуміють, що для порожньої будівлі необхідно знайти нове застосування. Він зазначив, що головною причиною невдоволення людей є "вплив" нового саду і стоянки на могили.

"Під час війни у моєї бабусі народилася дочка, яка померла в дитинстві, і вона похована там", — додав він

За словами Гевіна Джона, на цвинтарі спочиває ветеран Другої світової війни, який брав участь в атлантичних і арктичних конвоях, а також солдат Першої світової війни і три сестри, які потонули в 1912 р. в морі біля острова Джерсі-Марін.

Каплиця була побудована близько 1850 року і реконструйована на початку 1960-х років Фото: Images of Wales

Каплицю, побудовану близько 1850 року і реконструйовану на початку 1960-х років, було продано за 27 500 фунтів стерлінгів (1 мільйон і майже 243 тисячі гривень) після її закриття в липні 2022 року. У брошурі про продаж було зазначено, що покупець повинен буде підтримувати цвинтар у належному стані й дозволити майбутні поховання на безоплатній основі.

Новий власник пояснив, що йому повідомили про те, що подібні випадки перебудови каплиці відбувалися і в інших місцях. Він додав, що останнє поховання в каплиці Адулам було здійснено багато років тому і що планується передати ділянку під соціальне житло. Він запевнив, що думку людей буде враховано.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери розкрили таємниці особняка, що належав родині бен Ладена. Житло пустує з моменту терактів 11 вересня 2001 року. Колись у ньому жив Халіл бен Ладен — один із 54 братів і сестер Усами бен Ладена.

Також стало відомо, що яма в дорозі дала змогу знайти стародавні тунелі під містом. Секретні проходи відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.