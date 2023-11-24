Не побачив квиток: кондуктор викинув із поїзда 15-річного хлопчика дорогою до школи (фото)

Через проблеми з інтернетом у поїзді підліток сказав, що не може відразу пред'явити проїзний. Провідник не став чекати і просто виштовхав хлопчика з вагона.

У Великій Британії 15-річний Марлі їхав до школи зі своєю сестрою-близнюком Міллі, коли його викинув із поїзда кондуктор після того, як він нібито не зміг пред'явити квиток через погане з'єднання з Wi-Fi. Про це пише Daily Express.

Інцидент стався, коли школяр сідав на поїзд у Вігані (Англія), коли до нього підійшов співробітник транспортної служби й попросив пред'явити білет. Але через проблеми з інтернетом у поїзді підліток сказав, що не може відразу пред'явити проїзний. Кондуктор не став чекати квитка і викинув хлопчика з поїзда.

Кадри з місця події змогла зафіксувати сестра-близнюк підлітка Міллі. На них видно, як провідник хапає Марлі, коли той намагається показати квиток на своєму телефоні. Чути, як підліток каже: "Не чіпайте мене. Відчепіться від мене", коли його витягують із крісла на платформу, порвавши при цьому рукав пальта.

40-річна мама підлітків Дженніфер Гаррелл висловила своє потрясіння з приводу того, що сталося.

"Це було абсолютно обурливо. Просто груба сила, навіть не намагалися його відвести. Ви можете бачити, як Марлі намагається завантажити свій квиток. Це добре видно. Він не злився. Але (провідник) просто підхопив його і викинув із поїзда. Вони застрягли на вокзалі, і Міллі зателефонувала мені, плачучи, і сказала, що, будь ласка, приїжджайте і заберіть нас. Я не знаю, що тепер робити, тому що вони їздять потягом щодня, але я не хочу, щоб вони потрапили до того ж кондуктора. Я зверталася до Північної служби, але зараз нічого не робиться, це процес. Зараз я хвилююся, щоб відпустити їх на поїзд", — розповіла вона.

Провідник схопив хлопчика, коли той намагався показати квиток на своєму телефоні Фото: колаж Фокус

За її словами, їй порадили звернутися до Британської транспортної поліції — спеціальної служби, яка контролює залізничну мережу, — і вона прочекала 45 хвилин у телефонному режимі, після чого надіслала заяву через інтернет. Вона також повідомила про те, що трапилося, в компанію Northern.

"Я просто вважаю, що мають бути наслідки. Він не повинен працювати в такому місці, якщо він збирається так поводитися з неповнолітніми. Навіть якби Марлі не була дитиною, це все одно було б погано. Марлі справді приголомшений. Зазвичай він упевнений у собі хлопець, але тут він був справді приголомшений. Він не очікував цього ні на секунду", — додала схвильована мама.

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