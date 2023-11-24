Жінку почали переслідувати "аномалії" після пережитої клінічної смерті (фото)

Після того, як дівчину повернули з того світу, вона по-іншому стала ставитися до свого життя і не боїться того, що чекає на людей наприкінці.

36-річна мешканка американського штату Вісконсин розповіла, що померла від теплового удару, але лікарям вдалося повернути її до життя через три хвилини після того, як її серце перестало битися. Про це пише News.com.au.

Джейд, яка вирішила не називати своє прізвище, поділилася подробицями свого "перебування" в потойбічному світі, розповівши, що все навколо стало чорним.

Дівчина, яка пережила клінічну смерть, стверджує, що цей інцидент трапився влітку 2011 року, коли вона боролася з нестерпною спекою у своєму рідному місті Грін-Бей.

"Усе сталося за лічені миті, але мені здалося, що це тривало набагато довше, і це глибоке відчуття абсолютного нездужання обрушилося на мене, як тонна цегли. Голова наче роздувалася, а все тіло почало зменшуватися. Потім усе навколо потемніло — і в цей момент я зрозуміла, що скоро помру", — розповіла американка.

Друзі, які були поруч, швидко викликали швидку допомогу, і Джейд терміново доправили до місцевої лікарні, де її оживили за допомогою дефібрилятора. Лікарі констатували, що її серце не билося протягом трьох хвилин, перш ніж її дивом вдалося повернути до життя.

Джейд, незадовго до моменту з тепловим ударом у 2011 році Фото: Jam Press

За час проведений "по той бік" погляду дівчини відкривалася лише надмірна темрява. Але дивацтва почалися дещо пізніше, повернувшись до життя вона стала помічати "аномалії". Наприклад, годинник припиняв своє цокання в той самий момент, коли вона його одягала, а електронні сигарети в її руках постійно показували відсутність заряду.

"Відбувалися й інші страшні речі, я почала чути й бачити речі, яких не існує. Іноді це був шепіт або темні розпливчасті фігури. Я встановила вдома камеру, бо мені здавалося, що я почала божеволіти. Але тепер я вважаю, що це спосіб дати мені зрозуміти, що життя триває і після смерті", — заявляла Джейд.

Жінка почала чути голоси і бачити речі, яких немає Фото: Jam Press

Після пережитого дівчина інакше почала ставитися до свого життя і не боїться того, що чекає на людей наприкінці.

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