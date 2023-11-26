Досвідчена матір розказала, для чого дає своїм дітям грудочки вугілля (відео)

На думку жінки, це дуже позитивно впливає на малюків. Однак її позицію підтримують далеко не всі, зокрема через ризик завдати чадам психологічної травми.

Матір поділилася досить суперечливою технікою виховання дітей, яку вона використовує на Різдво. Відповідний ролик жінка опублікувала на своєму каналі в TikTok, де часто ділиться смішними роликами про сімейне життя.

На одному з відеозаписів блогерка показує свою маленьку дочку, яка вранці на Різдво відкриває різдвяну панчоху, але замість омріяних подарунків бачить три маленькі грудочки вугілля. Розчарована дитина знову тягнеться до панчохи, дістає до дна і знаходить там ще одну жменю чорних камінців.

"Суперечливе виховання. Коли я попереджала свою доньку, що вона отримає вугілля у панчоху на Різдво, якщо не буде поводитися чемно, то вищі сили все чули", – написала матір в описі до відео.

Дівчинка не розгубилася й у відповідь сказала, що це цілком нормально.

Користувачі TikTok у коментарях захейтили жінку за нестандартні методи виховання, що можуть привести до психологічної травми у дитини.

"Моя безрозсудна матір зробила таке зі мною та сестрою, і це зіпсувало наше Різдво, а ми тоді вірили в Санту", "Мої батьки вчинили так само. Пам’ятаю, я проплакала весь день", "Дитина ж робить шкоду не навмисно, для чого їй псувати свято?" – написали критики.

Але декому ця нестандартна ідея сподобалась.

"Її попереджали протягом року, так що хай робить висновки", "Зрозуміло, що вона отримала й інші подарунки. Переконаний, що це цілком ефективно, судячи з її реакції", "Щось вона не дуже і засмутилася, тож все нормально", – схвально однодумці жінки.

Вірусний ролик зібрав майже 2 мільйони переглядів (на момент публікації), тисячі вподобайок, коментарів та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір-одиначку Адіану Пенью Гарсію з Перу, яка дозволяла своєму маленькому синові Сантьяго-Даніелю малювати на стінах квартири, а тепер похизувалась, ким він став. Жінка переконана, що батькам у жодному разі не можна забороняти дітям займатися творчістю, бо від цього залежить їхній розвиток та самореалізація.

Крім того, ми розповідали про скандал у дитячому садочку. Вихователька з Глазго (Шотландії) була змушена звільнитися з роботи через занепокоєння та скарги батьків на те, що вона є трансгендерною людиною. Жінка ще навчається у коледжі Глазго Клайд й цьогоріч восени була направлена у заклад на практику.