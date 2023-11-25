Повеселилися на 350 000 доларів: у Техасі два собаки влаштували погром автомобілів (фото)

Дилерський центр у Техасі став жертвою незвичайних злочинців. Проникнувши на територію стоянки, собаки почали громити автотранспорт, що стояв на ній, завдавши серйозної шкоди компанії.

Дві собаки завдали значної шкоди дилерському центру G Motors у Техасі, внаслідок чого збитки становили приблизно від 100 000 до 350 000 дол. Інциденти, зафіксовані на камерах відеоспостереження, сталися впродовж трьох ночей з 6 по 18 листопада. Пухнасті лиходії, зазнімковані на відео, пошкодили п'ять автомобілів, відірвавши деяким із них бампери та крила, пише New York Post.

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Менеджер з продажу Габі Фахурі висловив здивування масштабами шкоди, завданої хвостатими злостивцями, зазначивши, що спочатку він думав, що такі ушкодження можуть бути нанесені тільки великим тваринам, наприклад вовком. На відеозаписі також видно, як собаки переслідують кішку, яка, можливо, і була їхньою первісною метою.

Невеликі звірі завдали істотної шкоди багатьом автомобілям Фото: G Motors

Хвостаті лиходії були спіймані на гарячому в момент злочину Фото: G Motors

Співробітники дилерського центру тепер побоюються залишати автомобілі без нагляду, боячись їх подальшого пошкодження. Незважаючи на те, що співробітники подали заяву в поліцію Х'юстона, їм повідомили, що втручання поліції обмежене, якщо собаки не нападають на людину, оскільки ця ситуація вважається цивільною справою. Поліція порадила дилерському центру найняти приватного детектива для пошуку власника собак з метою можливого судового розгляду. Таким чином, наразі собаки-злочинці залишилися на волі без будь-яких наслідків.

Дилерський центр, який має переїхати на нове місце проживання наступного місяця, вживає заходів для запобігання подальшим інцидентам, зокрема усуває пролом в огорожі, через який, як припускають, і проникли собаки.

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