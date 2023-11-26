Найкоротший шлюб в історії: наречена кинула нареченого через 3 хвилини після весілля

Стався інцидент у Кувейті, що стало певним рекордом для країни. Наречений зробив зауваження своїй коханій, що й призвело до швидкого розлучення.

Подружня пара пробула у шлюбі лише три хвилини, після чого наречена зажадала розлучення. Про це повідомляє Mirror.

Зазначається, що просто під час весілля наречений зробив шокуюче зауваження, що призвело до неприємного інциденту. Наречена одразу ж після цього заявила, що планує розлучитися з ним, хоча з моменту їхнього одруження минуло три хвилини.

Річ у тім, що пара розписалася і вже зібралася залишати будівлю суду, проте дівчина у весільній сукні раптово спіткнулася, внаслідок чого чоловік її висміяв. Він назвав її дурною, що не сподобалося нареченій.

"Жінка розлютилася і зажадала від судді негайно розірвати їхній шлюб. Суддя погодився і оголосив про розірвання шлюбу всього через три хвилини після його укладення", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стався такий інцидент у Кувейті і цей весільний інцидент поставив рекорд. Це найкоротший шлюб, який був зафіксований на території країни.

Ця історія набула популярності в інтернеті, зазначають журналісти, і багато користувачів мережі вважають, що вона вчинила правильно.

"Шлюб, у якому немає поваги, невдалий від самого початку", "Якщо він так поводиться від самого початку, то краще піти від нього", — говорили люди.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що жінка думала скасувати весілля, бо її коханий-веган проти м'яса. Наречена зізналася, що побачила свого майбутнього чоловіка з іншого боку після пропозиції. Тепер вона не впевнена, чи не зробила "жахливу помилку", погодившись.