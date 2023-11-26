Замкнули на замок: лялька часів Другої світової війни моргає і рухає ротом (відео)

Майкл Даймонд вважає, що лялька 1940-х років, яку йому подарував колишній в'язень нацистського табору часів Другої світової війни, є привидом.

Колекціонер Майкл Даймонд із Ліверпуля (Велика Британія) отримав у подарунок моторошну і "примарну" ляльку часів Другої світової війни. Коли він привіз її додому, з нею почали відбуватися "дивні" речі. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

У безлічі фільмів жахів присутні моторошні ляльки, які трясуться і рухають очима. З такою "іграшкою" не хочеться залишатися наодинці. Однак для 48-річного Майкла Даймонда це стало реальністю, коли він приніс додому ляльку "Містер Фріц" часів Другої світової війни.

Житель Ліверпуля вважає, що лялька 1940-х років, яку йому подарував колишній в'язень нацистського табору часів Другої світової війни, є привидом. Він став помічати, що скляна вітрина з лялькою ночами постійно відчиняється. Щоб зафіксувати те, що відбувається, Даймонд встановив камеру GoPro, яка вела зйомку протягом двох вечорів. Коли батько двох дітей переглянув відзнятий матеріал, він побачив, що дверцята шафи відчинені, а рот і очі ляльки рухаються.

"Коли я вперше переглянув відеозапис, у мене виникло дивне відчуття в животі. Я не був повністю здивований тим, що відбувалося з дверцятами. Принаймні раз чи два на тиждень я помічав, що вони постійно зриваються із засувки. Я вирішив встановити камеру заради інтересу, щоб подивитися, чи не станеться чого-небудь. Коли щось траплялося, у мене виникло дивне відчуття, яке важко описати. Мене це дуже вразило, і я справді відчув щось дивне. Я б не сказав, що я боюся Фріца, але я побоююся його", — розповів британець.

Зараз лялька замкнена в шафі на ланцюгу із замком. Чоловік також накрив її ковдрою. Фріца подарували Даймонду в липні цього року, і тепер його виставили в "кімнаті виродків" британця, де зберігаються всі його колекційні речі.

Зараз лялька замкнена в шафі на ланцюгу із замком Фото: SWNS

Видання зазначає, що ця моторошна лялька була зроблена американським в'язнем у німецькому таборі часів Другої світової війни Stalag II-B, що зараз розташований у місті Чарне в Польщі. Даймонд вважає, що до того, як потрапити в полон, ув'язнений працював черевомовцем. Він вважає, що в ляльці мешкають привиди, і наразі зачинив шафу у своєму будинку на ланцюг і накрив ковдрою.

"Двері відчинялися один або два рази на тиждень, і я зрозумів, що це дивно. У першу ніч можна побачити, як двері відчиняються. Наступної ночі можна побачити, як рухаються очі до відкриття дверей і після. Очі мерехтять, а рот злегка рухається вгору-вниз. Моїй дружині та доньці це не подобається. Я розумію, чому людям може бути страшно, але мене це не лякає. Я хочу дати їм постійний дім. Я емоційно прив'язуюся до своїх експонатів", — додав колекціонер із Ліверпуля.

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