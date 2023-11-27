Засумнівалася в почуттях: жінка засмучена безглуздою пропозицією вийти заміж

Дівчина довго мріяла вийти заміж за свого обранця, але замість романтичної пропозиції стати його дружиною він промовив лише сухі 5 слів і подарував їй коробку з обручкою.

Для багатьох те, як їм освідчуються, задає тон шлюбу — незалежно від того, чи хочете ви, щоб вам освідчилися в яскравій манері, чи віддаєте перевагу чомусь милому та стриманому. Однак одна жінка визнала свою пропозицію зневажливою, коли її хлопець повернувся до неї та сказав п'ять слів, через які вона засумнівалася, чи варто їй взагалі бути з ним далі. Про це повідомляє видання Мirror.

Вона вирушила в романтичний похід зі своїм коханим і думала, що там він зізнається їй у почуттях і запропонує стати його дружиною. Але вона раптом засумувала, бо думала, що він не збирається освідчуватися їй після їхніх восьмирічних стосунків.

"Я не отримала промови "Ось чому я кохаю тебе" або величного жесту з проханням вийти за нього заміж, він навіть не опустився на одне коліно", — розповіла вона.

Як повідомила жінка, в останній день їхнього походу її супутник хотів піти на риболовлю.

"Це був останній день нашого походу, і я справді думала, що він збирається освідчитися. Того вечора він хотів тільки порибалити, тож я сіла у свій каяк і понад годину плакала про себе. Я думала, що цього не станеться, оскільки протягом тижня він не освідчувався ні на гарних оглядових майданчиках, ні на заходах сонця, а ми від'їжджали вранці", — розповіла дівчина.

Але коли чоловік закінчив ловити рибу, він пішов до своєї вантажівки, повернувся, вручив їй коробку з каблучкою та сказав: "Це має зробити тебе щасливою".

"Я не відчуваю нічого, крім розчарування від того, що ніколи не отримаю того жесту кохання, про який мріяла все своє життя. Щоразу, коли в нас виникають розбіжності або я почуваюся небажаною з його боку, я згадую про розчарування, яке я відчуваю через цю пропозицію", — описала жінка свої почуття.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло та Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, — вони пробиралися по воді в шльопанцях і гумових чоботях.