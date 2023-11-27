Ідіотський вчинок: туристи порушили правила на одному з найнебезпечніших пляжів світу (відео)

Чорний пляж Рейнісф'яра вважається одним із найнебезпечніших у світі, оскільки хвилі можуть забирати людей у крижані води Ісландії.

Туристів засудили за ідіотський вчинок на одному з найнебезпечніших пляжів світу. На кадрах, опублікованих у TikTok, видно, як два мандрівники намагаються сфотографуватися на тлі крижаного океану в Ісландії.

Ролик став вірусним і швидко набрав понад 8,7 мільйона переглядів.

У своєму прагненні зробити ідеальний знімок пара зробила небезпечну помилку, вставши надто близько до хвиль, вони нахлинули на туристів і збили їх з ніг.

Після інциденту користувачі TikTok не забули відзначити, наскільки небезпечним було їхнє становище. Багато людей поспішили розкритикувати туристів за їхній необдуманий вчинок

"Не знаю, чи є на Землі таке саме місце з чорним піском, але я чув, що якщо тебе занесе, то ти загинеш. Ніхто тебе не врятує, бо це смерть", — написав один із них.

Ілюстративне фото Фото: Reynisfjara

Деякі користувачі зазначили, що можна було б здогадатися, куди можуть дістати хвилі.

"Мені здається, чи за розміром хвиль і нахилом берега очевидно, що це станеться? Видно, де мокрий пісок", — пише інша людина.

Попередження з приводу ісландського пляжу Black Sand Beach є не тільки в TikTok.

"Коли вас захоплює океанська хвиля, ви збиваєтеся з ніг, і дуже важко встояти на ногах і знову знайти рівновагу. Одна з причин цього полягає в тому, що хвиля створює всмоктувальну силу, яка затягує вас і вимиває пісок і гравій з-під ваших ніг. Щойно ви опинитеся у воді, течії віднесуть вас від берега, і врятувати вас буде вже неможливо. Крім того, вода замерзає, і ви страждаєте від переохолодження вже за кілька хвилин. Зверніть увагу, що на пляжі немає рятувальників або інших людей, які забезпечують безпеку — спроби порятунку в таких небезпечних умовах просто занадто ризиковані", — інформує Visit Iceland.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.