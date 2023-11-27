Лежала у сміттєвому баку: хтось викинув цінну валізу, якій приблизно 80 років (фото)

Всередині знайшли листи, написані в часи Другої світової війни. Тепер валіза належить музею.

У Польщі на смітниках випадково знайшли історичну валізу. Деталями поділилась пресслужба Музею Варшавського повстання.

На думку експертів, валіза належала Катажині Боярській, до шлюбу — Петрусіньській. Жінка переносила свої речі у ній 5 серпня 1944 року, під час Варшавського повстання — військової операції в період Другої світової війни з метою звільнення Варшави від Третього Рейху.

Лист, знайдений у валізі Фото: Міхал Зайончковський / Музей Варшавського повстання

У музеї розповіли, що разом з валізою отримали чотири листи, датовані 1943-1944 роками. Історична знахідка лежала у сміттєвому баку на одній з варшавських вулиць.

"Дякуємо за пильність тим, хто знайшов цінний сувенір і повідомив про знахідку, і водночас просимо: розплющуйте очі!", — написала пресслужба.

Листи, знайдені у валізі Фото: Міхал Зайончковський / Музей Варшавського повстання

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