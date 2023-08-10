Знайшли випадково: стародавня печера з малюнками про тамплієрів приваблює туристів (фото)

Про вік і призначення таємничого тунелю немає жодних відомостей. Попри безліч теорій, нічого так і не було доведено. Багато людей вірять у те, що в середні віки він належав лицарям-тамплієрам.

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Загадкові релігійні та історичні зображення, зокрема Ісуса, його учнів і Річарда Левове Серце, прикрашають стіни печери у Великій Британії, яку свого часу назвали "найбільшою дивовижною пам'яткою такого роду в Європі". Про це пише Daily Star.

Підземна печера з незвичним різьбленням на стінах розташована під містом Ройстон у Північному Гартфордширі. Хоча ніхто не знає, як вона там з'явилася і хто її вирізав, вона продовжує залишатися привабливою для туристів і досі залишається сповненою загадок.

Як повідомляє The Mirror, сама печера має цікаву історію, яку значною мірою демонструє вражаюча кількість різьблення. Всередині є зображення Ісуса та його учнів, Річарда Левове Серце та навіть царя Давида.

Усередині є зображення Ісуса і його учнів, Річарда Левове Серце і навіть царя Давида Фото: Mirrorpix

У печері також викарбувано фігури коня і богині Землі, відомої як Шейла-на-гіг, які, як вважається, є язичницькими символами родючості. Є ще безліч дрібніших фігур і символів, які залишаються нерозпізнаними й донині.

Сама печера була випадково виявлена жінками 1742 року. На сайті Royston Cave можна знайти більш детальну інформацію.

"Вхід до печери був можливий тільки на прохання і по мотузці, і тільки після того, як у 1790 р. було вирито нинішній вхід для відвідувачів, було запроваджено офіційне платне відвідування. Цей 22-метровий тунель прорив місцевий будівельник Томас Вотсон, який на той час займав будівлю Town House, розташовану вище. Він фактично оформив печеру в приватну власність і брав з відвідувачів шість пенсів за вхід. Вотсон рекламував печеру Ройстон як "найбільшу дивину подібного роду в Європі", — йдеться в описі на сайті.

Печера Ройстон відкрита для туристів, які сподіваються побачити неймовірні настінні малюнки Фото: Hertfordshire Mercury

Видання зазначає, що печера була створена людиною. Про її вік і призначення немає жодних відомостей, і, попри безліч теорій, нічого так і не було доведено. Багато британців вірять у те, що в середні віки цей тунель належав лицарям-тамплієрам, інші вважають, що це могла бути ложа масонів.

Печера Ройстон відкрита для туристів, які сподіваються побачити неймовірні настінні малюнки, розташовані глибоко під містом.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто. Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і віддають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.