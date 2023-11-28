Якою виросла дівчинка-мем, яка народилась із "зістареним" виразом обличчя (фото)

Дитина має власну сторінку в Instagram, але батьки часом видаляють негативні коментарі під фотографіями.

Ізабель Роша з Бразилії відразу після народження стала мемом. Користувачів соцмереж вразив її нахмурений та "зістарений" вираз обличчя в операційній відразу після кесаревого розтину. Зараз дівчинці виповнилося 3 роки, пише британський таблоїд Daily Mail.

На тому знаменитому кадрі, що став справжньою сенсацією 13 лютого 2020 року, акушерка намагалась змусити дівчинку плакати після пологів, щоб переконатися, що її легенді функціонують добре. Натомість немовля сердито дивилося на лікаря, який збирався перерізати пуповину.

Цей пам’ятний момент був зафіксований на фото й миттєво став інтернет-мемом. Роша уже й сама бачила той знімок і навіть запитувала у своєї матері, Даяни Барбози, чому вона тоді аж так розлютилася.

У недавньому інтерв'ю Даяна зізналася, що їхня родина ніколи не думала, що ці фотографії зроблять дівчинку такою відомою. За її словами, повсякденне життя Ізабель обертається навколо дитячого садка та участі у позакласних заходах, зокрема заняттях з плавання.

Ізабель Роша з Бразилії Фото: Facebook/RodrigiKuntsmann Ізабель Роша з Бразилії Фото: Facebook/RodrigiKuntsmann

"Вона росте розумною та ласкавою. Любить садочок і своїх друзів, знає імена усіх", – ділиться матір дитини.

Ізабель також має власну сторінку в Instagram, але батьки часом "чистять" негативні коментарі під її фотографіями.

"Виховувати дитину дуже важко! Але я молю Бога, щоб вона виросла і стала великою жінкою!" – додає Даяна.

Ізабель Роша та її близькі Фото: Facebook/RodrigiKuntsmann

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річну Зої Рот, яка свого часу стала героїнею мему "дівчинка-катастрофа". На фотографії вона хитро посміхалась в камеру, коли за її спиною горів будинок. Цей популярний кадр був проданий як невзаємозамінний токен за 430 тисяч доларів.

Крім того, ми розповідали про 21-річного Хабі Лайма з Італії, котрий буквально за місяць став світовою знаменитістю після того, як вигадав нову тему для своїх відеоблогів в Instagram і TikTok. Хлопець почав висміювати даремні, а іноді й відверто дурні поради блогерів, причому робив це без єдиного слова.