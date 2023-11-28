Втрачав зір: чоловік не знав, що в його черепі протягом 5 місяців були палички для їжі

Чоловік скаржився на постійні головні болі та рідкі виділення з носа. До комп'ютерної томографії він навіть не підозрював, що в його черепі знаходяться сторонні предмети.

35-річний житель В'єтнаму, який протягом останніх п'яти місяців страждав від сильних головних болів і навіть втрати зору, дізнався, що в його черепі застрягла пара паличок для їжі. Про це пише Vietnam.vn.

Його нещодавно госпіталізували в Кубинську лікарню дружби в місті Донг Хой в'єтнамської провінції Куанг Бінь після того, як він поскаржився на постійні головні болі та рідкі виділення з носа. Чоловік не назвав можливих причин цих симптомів, але комп'ютерна томографія показала напружену пневмоцефалію, а також два чужорідні предмети, які стирчали з носа в мозок. При ретельному обстеженні ці предмети були ідентифіковані як зламані палички для їжі.

Протягом 5 місяців чоловік страждав від сильного головного болю і не міг зрозуміти що з ним не так. Лікарі запитали його, чи є у нього якісь припущення про те, що може бути причиною його симптомів, але він був розгублений.

Після комп'ютерної томографії медики виявили у в'єтнамця не тільки напружену пневмоцефалію, а й зламані палички для їжі, які "встромилися" в його череп з боку носа.

Його сім'я вважає, що чужорідний предмет потрапив в організм чоловіка, коли він брав участь у бійці близько п'яти місяців тому. Пацієнт був збентежений, коли лікарі виявили їх, і сказав, що не пам'ятає, що саме сталося під час бійки, хоча йому здалося, що в його обличчя щось встромили. Тепер він вважає, що інший чоловік, мабуть, встромив палички йому в ніс.

Протягом 5 місяців чоловік страждав від сильних головних болів і не міг зрозуміти що з ним не так Фото: BVCC

Після консультації лікарі провели ендоскопічну операцію з їх видалення. Він залишається в лікарні в стабільному стані й проходить відновлювальне лікування. Доктор Нгуєн Ван Ман, завідувач відділення нейрохірургії, сказав, що це "дуже рідкісний" випадок.

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