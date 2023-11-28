Будильник о 9:25 ранку: дівчина виявила таємничий збій в iPhone (фото, відео)

Анжел Софія розповіла, що проблему зі смартфоном не може вирішити жоден працівник Apple.

Блогерка Анжел Софія з Великої Британії поскаржилася на таємничий збій у своєму iPhone. Дівчину упродовж п’ятьох років "мучить" будильник, який вмикається щодня рівно о 9:25 ранку, хоча вона його ніколи не виставляла на цей час й гадки не має, як виключити. Детальніше про цю технологічну проблему британка розповіла в низці відео у TikTok. Сумарно вони зібрали понад мільйон переглядів й зацікавили навіть співробітників компанії Apple.

"Будильник на моєму телефоні спрацьовує без збоїв щоранку о 9:25. Проблема в тому, що я ніколи не ставила будильник на цей час", — пояснює дівчина у ролику.

За її словами, звуковий сигнал лунає лише один раз, а не повторюється, як зазвичай буває, доки користувач не натисне кнопку "стоп" або відкладення.

Цікаво, що цю проблему не може вирішити жоден працівник Apple. Анжел перепробувала усі можливі варіанти та рекомендації, включаючи видалення годинника, календаря, усіх нагадувань та супровідних програм, з якими міг синхронізуватися будильник. Однак це не спрацювало.

"Станом на зараз я нічого не можу зробити", – зітхає дівчина на камеру.

Софія показує налаштування свого будильника Фото: tiktok.com/@angelegsofia

Попри те, британка категорично відмовляється застосовувати опції скидання телефону до заводських налаштувань.

"По-перше, будильник о 9:25 не настільки поганий, щоб втратити все, що я маю. По-друге, якщо я скину його до заводських налаштування, то він виграє", – резюмує вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про хлопця, який знайшов на своєму телефоні знімок із незнайомцями, датований 2008 роком, хоча перший свій iPhone він купив через роки. На знімку зображені жінки, які займаються рукоділлям, яких він ніколи не бачив.

Крім того, ми писали, як жінці в Китаї вдалося вкрасти новенький iPhone за 700 фунтів (32 тисячі гривень) за допомогою зубів.