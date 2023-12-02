Прості лайфхаки: як швидко висушити промокле взуття

Продавці взуття попереджають, що сушіння мокрих чобіт і черевиків на батареї або біля іншого джерела тепла може безповоротно зіпсувати взуття.

Якщо справи змусили вас вийти на вулицю в дощ або сніг, будьте готові до того, що ваше взуття може промокнути. Після повернення додому мокрі чоботи або черевики не можна залишати без уваги — їх обов'язково потрібно висушити, причому так, щоб не зіпсувати взуття. Як правильно сушити взуття, щоб надовго зберегти його привабливий вигляд, розповіли на сайті Miraton.

Як не можна сушити взуття

Здавалося б, найпростіший і найзручніший спосіб висушити промокле взуття — поставити його біля теплої батареї або каміна. Гірше за цей варіант — тільки повісити сушитися чоботи або черевики біля відкритого вогню.

Особливо згубний такий спосіб для взуття з натуральної шкіри та замші. Підошва і шкіряний верх виробу від впливу сильного тепла пересихають, тріскаються і деформуються.

Для взуття зі штучних матеріалів таке експрес-сушіння теж небезпечне — клей у швах може потріскатися і взуття промокатиме ще більше.

Як правильно сушити взуття

Перед просушуванням промокле взуття необхідно очистити від бруду. Шкіряні чоботи або черевики потрібно протерти вологою серветкою, взуття із замші або нубуку — почистити спеціальною щіткою.

Якщо підошва сильно забруднена і необхідно помити її під струменем води, постарайтеся зробити це якомога акуратніше, щоб вода не потрапляла на верхню частину взуття.

Після того, як взуття очищене, витягніть устілки, зніміть шнурки і розстебніть усі блискавки та застібки, якщо вони є.

Для просушування будь-якого взуття, крім замшевого, найкраще використовувати спеціальні електросушарки. Вони забезпечують контрольований нагрів, який не перевищує допустиму для взуття температуру і не шкодить йому.

Усі сушарки для взуття можна розділити на кілька видів:

Звичайні — два нагрівальні елементи у формі петель, трубок або колодок. Ліпше використовувати прилади у вигляді колодок, оскільки інші модифікації можуть призвести до деформації верху. Зазвичай на просушку промоклої пари осіннього або зимового взуття йде близько семи годин.

Сушарки з подачею струменя нагрітого повітря — можна також використовувати для сушіння шкарпеток і рукавичок. Сушіння однієї пари займає близько трьох годин.

Сушка ультрафіолетом — нове покоління сушарок. Вбудовані ультрафіолетові лампи забезпечують дезінфекцію внутрішньої поверхні взуття: знищують грибок і бактерії, після чого зникає неприємний запах.

Для боротьби з неприємним запахом призначені також моделі сушарок, у яких є спеціальні дезодоруючі пластини.

Електро-килимки для взуття — забезпечують щоденне просушування мокрої підошви, використовуються як звичайні килимки в передпокої.

Електросушарки для взуття значно спрощують порятунок промоклих чобіт і черевиків, але делікатне взуття із замші доведеться сушити за допомогою безпечних підручних засобів або дати йому висохнути природним шляхом у добре провітрюваному приміщенні, де на нього не потрапляють прямі промені сонця.

Зимові чоботи Фото: Pixabay

Перевірені народні способи сушіння взуття

Якщо у вас немає електросушарки, її можна привести до ладу підручними способами:

Безбарвні паперові рушники — щільно наштовхайте у взуття папір. Після того як рушники вберуть вологу, замініть їх новими. Повторюйте процедуру доти, доки взуття не висохне. Цей спосіб найкраще підходить для сушіння взуття із замші, оскільки дає змогу зберегти форму. Не використовуйте кольорові рушники, вони можуть забарвити внутрішню поверхню черевиків.

Силікагель — для сушіння взуття підійде не тільки спеціальний взуттєвий наповнювач, а й той, що продається в будівельних і зоомагазинах. Він добре вбирає вологу і запах. Для зручності насипте силікагель у тонкий полотняний мішечок або шкарпетку і помістіть всередину чобота або черевика. Після використання розсипте наповнювач на аркуші тонким шаром, просушіть і приберіть до наступного разу.

Крупна сіль — використовується аналогічно силікагелю, якщо взуття злегка вологе. Не використовуйте сіль для дуже мокрого взуття, оскільки сіль може розчинитися, і тоді на поверхні з'являться білі соляні розводи. Сіль перед використанням можна злегка нагріти до такої температури, коли її приємно тримати в долоні. Надто гаряча сіль висушить взуття швидше, але може його зіпсувати, так само як гарячий радіатор.

Під час сушіння мокре взуття краще поставити на взуттєву полицю або решітку, щоб забезпечити вільний доступ повітря до підошви.

Щоб надалі звести промокання взуття до мінімуму, придбайте захисні засоби з водовідштовхувальним ефектом. У магазинах взуття продаються спеціальні спреї та просочення для обробки виробів із замші, нубуку, шкіри та текстилю.

Нагадаємо, Louis Vuitton створили чоботи з імітацією голих людських ніг за майже 2,5 тисячі доларів. Чоботи створили у двох відтінках шкіри — білому та більш шоколадному.

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