Ідеальне рішення. Вчені назвали найшвидший спосіб висушити білизну вдома

Не у кожного є можливість розвісити випраний одяг на вулиці або балконі, в цьому випадку на допомогу прийде наука.

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Ідеальний спосіб висушити вологий одяг — вивісити його на вулиці в теплий сонячний день, але це, на жаль, не завжди можливо. Дослідники розповіли, як і де краще вивішувати вологий одяг вдома, щоб він швидше просох, пише Science Focus.

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На думку наукового журналіста з докторським ступенем у галузі генетики, екології та еволюції в Університеті Лідса Клер Ашер, під час сушіння білизни в приміщенні головну роль відіграють три основні чинники:

температура;

вологість;

повітряний потік.

У процесі висушування білизни молекули води, що потрапили у волокна тканини, мають випаруватися, перетворившись на водяну пару. Це відбувається, коли молекули води, штовхаючись усередині тканини, отримують достатню кількість енергії, щоб перетворитися на газ. Цей процес значно прискориться, якщо матеріал буде теплішим. Водночас молекули води в повітрі випадковим чином конденсуються на тканині, а тому, що сухіше повітря, то вищим є відношення випаровування до конденсату — тобто, білизна сохне швидше.

Ашер зазначає, що тепліше повітря утримує більше води, тому вищі температури знижують відносну вологість, що сприяє швидшому висиханню випраної білизни. Водночас потік свіжого повітря допомагає відвести насичене вологою повітря від одягу, що зводить до мінімуму утворення конденсату назад у тканину. Таким чином, за словами доктора Ашер, ідеальним місцем для сушіння білизни в будинку буде тепле сухе приміщення з хорошою вентиляцією.

Втім, існують і технологічні рішення, які допоможуть впоратися з цим завданням. Наприклад, сушильні машини з підігрівом здатні прискорити випаровування за допомогою спеціальних гарячих стрижнів, які нагрівають одяг і видаляють конденсат.

Існують також спеціальні сушильні капсули — це відносно новий винахід. Вони продувають гарячим повітрям одяг, що висить під покривалом. Як правило, процес висушування білизни в таких капсулах відбувається значно швидше, проте вони дорожчі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті зрозуміли, чому білизна, висушена на вулиці, пахне приємніше.