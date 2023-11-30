Не стриглася 14 років: який вигляд має жінка з найдовшим волоссям у світі (фото, відео)

Сміта Шрівастава розповіла, що її надихнули довгі зачіски гінді-актрис 1980-х років. Жінка встановила світовий рекорд за найдовше волосся у живої людини.

46-річна мешканка Індії, яка не стриглася з 14 років, встановила світовий рекорд, вимірявши довжину своїх величезних локонів. Про це пише Guinness World Records.

Сміта Шрівастава з Уттар-Прадеша, Індія, з волоссям завдовжки 236,22 см встановила світовий рекорд за найдовше волосся у живої людини.

Жінка розповіла, що її надихнули довгі зачіски гінді-актрис 1980-х років.

"В індійській культурі богині традиційно мали дуже довге волосся. У нашому суспільстві стригти волосся вважається поганим тоном, тому жінки відрощували волосся. Довге волосся підкреслює жіночу красу", — розповіла Срівастава.

Жінка регулярно приділяє волоссю увагу двічі на тиждень. Весь процес, включно з миттям, сушінням, розплутуванням і укладанням, займає до трьох годин щоразу. Перші 30-45 хвилин йдуть на миття, потім вона використовує рушник для сушіння і розправляє волосся руками, що зазвичай займає дві години.

За словами Шрівастави, найближчим часом вона не збирається відвідувати перукарню Фото: Guinness World Records

Коли волосся повністю розплутане і висушене, вона приступає до його розчісування перед тим, як заплести косу або укласти в пучок. Потім Сміта збирає волосся, що випало, з простирадла і зберігає його в поліетиленовому пакеті.

"За останні 20 років я жодного разу не викидала своє волосся", — додала вона.

За словами Шрівастави, найближчим часом вона не збирається відвідувати перукарню.

"Я дбатиму про своє волосся так довго, як зможу. Я ніколи не буду стригти волосся, тому що моє життя — у моєму волоссі. Я хочу, щоб моє волосся росло ще більше, і подивимося, як довго я зможу з ним справлятися", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що полячка, якій заборонили стригтися, показала волосся довше за її зріст. Кароліна Чайковська відростила майже двометрове волосся і поділилася своїми враженнями про життя з такою унікальною зачіскою. Швидкий ріст волосся вона пояснює генами.

Також стало відомо, що жінка боїться втратити більш ніж двометрове волосся. Рін Камбе відома в Instagram своєю незвичайною зачіскою. На початку цього року її життя почало змінюватися після того, як у неї було діагностовано рідкісне аутоімунне захворювання через яке її волосся почало випадати.