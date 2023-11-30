Схопив за ногу: жінка прокинулася і побачила у своєму ліжку грабіжника (відео)

Незнайомець увірвався в житло, забрався в ліжко і спробував вчинити над жінкою сексуальне насильство, поки в кімнаті перебували діти.

У США жінка прокинулася і виявила, що незнайомий чоловік хапає її за стегно. Про це пише WISN.

Мешканка міста Мілуокі, ім'я якої не розголошується, розповіла, що зазнала шоку, прокинувшись о 06:45 ранку 24 листопада і побачивши в ліжку поруч із собою грабіжника. Чоловік проник до її будинку вночі.

За словами американки, незнайомець увірвався в її житло, забрався в її ліжко і спробував вчинити над нею сексуальне насильство, поки в кімнаті перебували її діти.

Зловмисник у рукавичках почав доторкатися до жінки. Коли вона попросила його припинити насильство на очах у дітей, він порадив їй "заткнутися і робити що він скаже". Почалася боротьба, яка тривала доти, доки в кімнату не увійшла донька жінки.

Грабіжник моментально зістрибнув з ліжка і вибіг з дому, залишивши свій телефон у кімнаті. Американка одразу ж звернулася в поліцію. Співробітники правоохоронних органів змогли відшукати злочинця і затримати його.

Прокурори висунули 18-річному Тіжуану Вотсону звинувачення в крадіжці зі зломом і спробі сексуального насильства першого ступеня. Жінка зазначила, що хоче, щоб хлопець був покараний за всією суворістю закону.

"Я б хотіла, щоб йому висунули більше звинувачень. Хай там як, яким би способом я не могла це зробити, я б хотіла, щоб його буквально поховали у в'язниці", — сказала вона.

Прокурори висунули 18-річному Тіжуану Вотсону звинувачення Фото: WISN

У телефоні в затриманого було відео, на якому зафіксовано момент злому і як підозрюваний торкається до себе, згідно з судовими документами.

За словами постраждалої, у неї вкрали душевний спокій, і вона не хоче, щоб це сталося з кимось ще.

"Будьте уважні до того, що відбувається навколо вас. Навіть якщо вам здається, що за вами ніхто не спостерігає, завжди є хтось, хто думає інакше", — сказала вона.

Попереднє слухання у справі Вотсона призначено на вівторок, 5 грудня. Жінка сказала, що планує відвідувати всі можливі слухання в надії домогтися справедливості.

Раніше Фокус повідомляв, що злодій, який задрімав під час пограбування, розбудив господарів своїм хропінням. Злочинець пробрався у вікно будинку близько опівночі, маючи намір здійснити грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.