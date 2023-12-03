"Сміттєвий шик": нареченого розкритикували за безглузде вбрання на весіллі (фото)

Гостя свята показала вбрання нареченого з весілля, на якому вони були присутні. Критики іронічно припустили, що свято відбувалося в "тюремній кімнаті для побачень".

Анонімний весільний гість поділився вбранням нареченого на форумі, присвяченому "весільному сорому". Користувачі розкритикували чоловіка за його зовнішній вигляд, назвавши одяг "сміттєвим шиком". Критиці піддалися і гості свята, повідомляє The Sun.

Чоловік у день свого весілля був одягнений у повсякденну бежеву футболку і шорти. Гірше того, футболка була вкрита якимись темними плямами.

Фото: Reddit/lavender_dreams95

На іншій фотографії видно, що наречена була одягнена в традиційну білу сукню, прикрашену квітами.

Люди, які подивилися фотографії, зазначили, що на весіллі були присутні гості, які несерйозно поставилися до дрес-коду: одна жінка була у футболці, джинсах і без взуття.

Фото: Reddit/lavender_dreams95

"Так, це те, що він одягнув для проголошення своїх клятв. Плями і таке інше, а потім босонога дама на другій фотографії", — написав один із користувачів.

Оцінюючи вбрання нареченого, багато хто не стримувався у своїх коментарях.

"Це було в тюремній кімнаті для побачень?" — пожартував один чоловік.

Інші також поділилися аналогічними здогадками: "Я теж подумала, поки не помітила на зап'ясті нареченого щось схоже на годинник Apple, можливо, на це пішов весільний бюджет?", — прокоментувала якась жінка.

"У них був дрес-код "Знайшов це в сміттєвому шику"?", — запитав третій.

Дехто сприйняв фотографії як урок: "Ми схильні скаржитися на людей, які витрачають на весілля непристойні суми грошей. Я думаю, це інший кінець шкали", — зазначив ще один чоловік.

Багато хто визнав вбрання нареченого неприпустимим, навіть якщо немає грошей на дорогі речі.

"Щоб носити футболку без плям, не обов'язково мати гроші", — заявив один із коментаторів.

"Він міг би витратити 30 доларів у Walmart і мати хоча б наполовину пристойний вигляд", — погодився інший.

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