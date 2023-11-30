Співробітник магазину став національним героєм, відбившись від грабіжників самурайською зброєю

Продажі стародавнього японського бойового хвата різко зросли після того, як співробітник ювелірної крамниці використав його, щоб відбитися від нападників.

Токійського ювеліра назвали героєм Японії після того, як він запобіг спробі пограбування. На відео, яке набуло широкого розголосу, видно, як він переслідує трьох підозрюваних, тримаючи в руках зброю, винайдену сотні років тому воїнами-самураями: сасумату японський бойовий ухват, повідомляє телеканал NTDV.

"Сцена" сталася на знаменитому перехресті Сібуя в Сіндзюку (Токіо), який дуже популярний серед туристів. На відео видно, як продавець магазину в білій сорочці і брекетах, розмахуючи сасуматою жердиною з двома шипами на кінці, стримує трьох чоловіків у мотоциклетних шоломах. Потім він завдає удару по мотоциклу, який кількома секундами раніше був збитий на землю.

Японські ЗМІ повідомили, що після недільного інциденту двох підозрюваних заарештували, а пошуки третього тривають.

Зростання продажів бойових ухватів

Цей випадок викликав інтерес до сасумати, зброї, яку самураями використовували в минулому для затримання злочинців. Запити на придбання цього інструменту різко зросли після публікації відеоінциденту, що призвело до зростання продажів.

Виробник автомобільних запчастин, що також займається виготовленням сасумати, повідомив про хвилі запитів на цю традиційну зброю. Компанія, яка раніше продавала лише кілька штук на місяць, тепер отримує до 10 замовлень на день з осені минулого року.

Президент компанії попередив про необхідність навчання перед використанням сасумати, зазначивши, що вона призначена для самооборони і вимагає певних навичок для ефективного використання.

Нагадаємо, офіцери поліції змогли заарештувати підозрюваного в пограбуванні завдяки яскравій спідній білизні, яка виглядала з-під спущених штанів.

Також повідомлялося, що в поліції використали сліди з фалоімітатора для затримання злочинця, який пограбував будинок дівчини. Злочинець доторкнувся до секс-іграшки дівчини під час пограбування, що дало змогу слідчим отримати відбиток пальця й успішно затримати його.