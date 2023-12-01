Бюджетна церемонія. Закохані влаштували весілля у вагоні пасажирського поїзда (відео)

Випадкові гості урочистого дійства аплодували, раділи та фотографувалися разом з молодою парою.

Молода пара з Індії одружилася у рейсовому потязі, що курсував з Бенгалії у Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося, зокрема в Instagram.

На опублікованих кадрах можна побачити, як молодята обмінюються обітницями. Хлопець зав’язує мангалсутру на шиї своєї коханої у рожевій сукні, надягає їй на чоло сіндур, а потім вони вішають одне одному білі гірлянди з квітів. Радісні пасажири аплодують, сміються й фотографуються разом з ними.

Користувачі мережі зазначають, що їм подобається такий нестандартний підхід до організації весілля. Адже не потрібно накривати стіл для гостей, витрачатися на шикарні готелі та оренду банкетного залу.

"Індійська залізниця багатоцільового призначення", "Ніколи не знаєш, що тебе чекає у вагоні", "У них, видно, бюджет мінімальний, інакше б провели церемонію на борту літака", "Правильно, потрібно ось так легко одружуватися, щоб потім розставання не було аж таким болісним", – пишуть вони під відео.

Ролик на момент публікації зібрав десятки тисяч переглядів, понад 51 тисячу вподобайок та багато коментарів.

Одруження у вагоні поїзда

Нагадаємо, раніше Фокус писав про інфлюенсерку Брі Ленехан з Австралії, яка прославилась завдяки своїм чесними й знімками без фільтра. Дівчина захотіла показати свої "справжні" світлини з дня весілля, порівнявши їх з "ідеальними".

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і помітила, що між ними проскочила іскра.