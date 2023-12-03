"Стали жертвою банди": дівчина знайшла свою сестру-близнючку завдяки відео в соцмережі (фото)

Ано і Тако ніколи не зустрічалися і тільки через дев'ятнадцять років дізналися про існування одна одної.

У Грузії пара молодих дівчат, які виросли окремо, виявили, що вони близнючки завдяки соціальній мережі. Сестри вперше зустрілися на станції метро в Тбілісі, повідомила італійська газета La Repubblica.

Близнючки Ано Сартаніа і Тако Хвітія, яким зараз 21 рік, народилися в Кірцкі, Грузія, 20 червня 2002 року. Вони не підозрювали про існування одна одної поки їм не виповнилося 19 років.

Фото: Facebook

Що сталося

Виявилося, що незабаром після народження діти стали жертвою банди з усиновлення дітей у багаті сім'ї, яка впродовж десятиліть процвітала по всій країні. Біологічна мати близнючок, Аза Шоні, після народження здорових дівчаток впала в кому на кілька днів. Коли вона прийшла до тями, їй сказали, що вони померли, повідомляє видання.

За інформацією журналістів, їхній батько, Гоча Гахарія, помилково вважаючи, що він не є біологічним батьком близнючок, продав їх на чорний ринок. Сестри-близнючки потрапили у дві окремі сім'ї. Ано проживала в столиці Тбілісі, а Тако — у невеликому містечку Зугдіді, недалеко від узбережжя Чорного моря.

У дитинстві вони обидві займалися танцями. Як повідомляє видання, коли дівчаткам було 11 років, вони брали участь у танцювальному конкурсі і хтось із присутніх відзначив їхню схожість.

Одного разу подруга Ано надіслала їй відео з іншою дівчиною, яка була точною копією Ано, за винятком кольору волосся. Після цього дівчина почала шукати свого двійника.

Зрештою вона натрапила на грузинську групу у Facebook "Ведзеб". Саме так Ано і Тако зрештою знайшли одне одного.

Як склалися стосунки

Як сцена прямо з фільму, вони вперше зустрілися на станції метро в Тбілісі.

"У мене завжди було таке відчуття, що хтось переслідує мене, куди б я не пішла, щодня мені снився один і той самий сон: маленька дівчинка, одягнена в чорне, ставить мені запитання про мій розпорядок дня", — розповіла Ано журналістам.

Пізніше Ато і Тако також дізналися про те, що у них є брат і сестра. Також вони з'ясували місцезнаходження їхньої матері, яка переїхала до Німеччини.

Дівчата здали аналізи ДНК і результати підтвердили, що Гоча Гахарія є їхнім біологічним батьком.

За словами Ано, тепер він хоче відновити з ними стосунки. "Але цього ніколи не станеться", — сказала вона.

Фото: tiktok/@sartaniaanoo

Журналісти зазначили, що в період із 1950-х до початку 2000-х років понад 100 000 немовлят, народжених у Грузії, було незаконно відібрано у їхніх біологічних батьків і продано відносно багатим сім'ям за тисячі або навіть десятки тисяч доларів.

Нагадаємо, 28 листопада Фокус писав про те, що найбільш схожі близнючки у світі показали спільного нареченого. Красуні зустрічаються з чоловіком уже 12 років і навіть хочуть одночасно народити дитину від свого коханого. Шанувальники сестер у соцмережах називають чоловіка справжнім щасливчиком.