Дивом вижили: сім'ю із загадковою хворобою порівнюють із прибульцями (фото)

П'ятеро з 12 братів і сестер страждають від одних і тих самих незвичайних симптомів загадкової хвороби. За їхніми словами, їх мучили з дитинства до такої міри, що вони почали вірити в теорії про прибульців.

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Сім'ю з Домініканської Республіки почали порівнювати з прибульцями після того, як дивне захворювання залишило в них набряклі та понівечені обличчя. Про це пише Daily Star.

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У п'ятьох із 12 братів і сестер широко розставлені очі, нарослі вилиці, горбки на носі та поганий стан зубів. Як не дивно, інші брати і сестри не постраждали.

Експерти в галузі охорони здоров'я постають перед труднощами, намагаючись зрозуміти причини дивних симптомів, що проявилися в Ісайаса, Грасіози, Пресези, Антоніо та Мігеліни Баутистів. Вони були такими з самого дитинства.

Через їхні відмінності від інших людей їм довелося зіткнутися з глузуванням, жорстокими обзиваннями і навіть твердженнями, що вони інопланетяни.

"У якийсь момент ми навіть почали в це вірити. Люди говорили, що ми такі самі, як вони, інопланетяни. Потім знайшлися і добрі обличчя, які сказали нам, що ми все ж таки люди", — поділився Ісайас.

Через деформацію обличчя молоді люди зазнають труднощів зі здоров'ям Фото: Jam Press

Крім деформації обличчя, брати й сестри страждають від головного болю, утрудненого дихання, запаморочення і ломоти в тілі. Вони родом з бідної сім'ї в маленькій громаді Хінова-де-Сан-Хуан, Домініканська Республіка. Крім того, брати і сестри насилу змогли дізнатися діагноз свого захворювання, яке, як припускають медики, є леонтіазом, Однак фахівці не впевнені в цьому до кінця.

Як не дивно інші брати і сестри не постраждали Фото: Jam Press

Невролог доктор Франлі Васкес описує леонтіаз як дуже рідкісне захворювання, про яке в усьому світі було зареєстровано менше ніж 40 випадків. Він додав, що у хворих спостерігається накопичення кальцію в кістках, що формують обличчя і череп. Неконтрольований ріст лицьових кісток братів Баутіста може сильно здавлювати нерви, що призводить до сліпоти, порушень слуху, розумової відсталості та інших проблем зі здоров'ям.

"На жаль, лікування цієї хвороби не існує; лікування спрямоване тільки на поліпшення симптомів", — зазначив доктор Васкес, який вважає дивом те, що молоді люди ще живі.

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