Чудом выжили: cемью с загадочной болезнью сравнивают с пришельцами (фото)

Пятеро из 12 братьев и сестер страдают от одних и тех же необычных симптомов загадочной болезни. По их словам, их мучили с детства до такой степени, что они начали верить в теории о пришельцах.

Related video

Семью из Доминиканской Республики начали сравнивать с пришельцами после того, как странное заболевание оставило у них отечные и изуродованные лица. Об этом пишет Daily Star.

Важно

Начали выпадать волосы: супруги полгода пили сточную воду и не знали об этом (фото)

У пятерых из 12 братьев и сестер широко расставленные глаза, наросшие скулы, бугорки на носу и плохое состояния зубов. Как ни странно другие братья и сестры не пострадали.

Эксперты в области здравоохранения сталкиваются с трудностями пытаясь понять причини странных симптомов, которые проявились у Исайаса, Грасиозы, Пресезы, Антонио и Мигелины Баутистов. Они были такими с самого детства.

Из-за их отличий от других людей им пришлось столкнуться с насмешками, жестокими обзывательствами и даже утверждениями, что они инопланетяне.

"В какой-то момент мы даже начали в это верить. Люди говорили, что мы такие же, как они, инопланетяне. Потом нашлись и добрые лица, которые сказали нам, что мы все же люди", — поделился Исайас.

Из-за деформации лица молодые люди испытают трудности с здоровьем Фото: Jam Press

Помимо деформации лица, братья и сестры страдают от головных болей, затрудненного дыхания, головокружения и ломоты в теле. Они родом из бедной семьи в маленькой общине Хинова-де-Сан-Хуан, Доминиканская Республика. Кроме того, браться и сестры с трудом смогли узнать диагноз своего заболевания, которое, как предполагают медики, является леонтиазом, Однако специалисты не уверенны в этом до конца.

Как ни странно другие братья и сестры не пострадали Фото: Jam Press

Невролог доктор Франли Васкес описывает леонтиаз как очень редкое заболевание, о котором во всем мире было зарегистрировано менее 40 случаев. Он добавил, что у больных наблюдается накопление кальция в костях, формирующих лицо и череп. Неконтролируемый рост лицевых костей братьев Баутиста может сильно сдавливать нервы, что приводит к слепоте, нарушениям слуха, умственной отсталости и другим проблемам со здоровьем.

"К сожалению, лечения этой болезни не существует; лечение направлено только на улучшение симптомов", — отметил доктор Васкес, который считает чудом то, что молодые люди еще живы.

Ранее Фокус сообщал, что мать вживила дочери микрочип, о котором она не знала долгое время. Девочка, которая решила не называть своего имени, утверждает, что ее дядя-ветеринар, ввел ей под кожу чип между лопатками, когда она была еще ребенком.

Также стало известно, что квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью. Она рассказала о том, как в ее жилье появилась гниль из-за "простой ошибки". Девушка также поведала, как ее убрать и избежать ее появления.