Чрезмерная забота: мать вживила дочери микрочип, о котором она не знала долгое время

Девочка, которая решила не называть своего имени, утверждает, что ее дядя-ветеринар, ввел ей под кожу чип между лопатками, когда она была еще ребенком. По ее словам, в этом же месте ветеринары обычно чипируют собак и кошек.

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17- летняя девушка утверждает, что ее чрезмерно заботливая мать попросила вживить в нее микрочип, как в домашнее животное, когда она еще была ребенком. Об этом пишет Daily Mail.

Девочка поделилась своей историей на популярном форуме Reddit. На момент публикации статьи британский таблоидом ее сообщение набрало почти 300 комментариев.

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Reddit не проверяет учетные записи пользователей, но автор сообщения представилась 17-летней девушкой.

"Я человек, который умеет прощать. Обычно прощаю больше, чем многие люди. Однако я сильно возмущена решением своей мамы. Думаю она хотела получить как можно больше страховок, и этот вариант был для нее одним из самых очевидных" — написала девочка в теме, где пользователи приглашают других задавать им вопросы.

Далее подросток утверждает, что ее дядя, ветеринар, ввел ей под кожу чип между лопатками, когда она была еще ребенком. По ее словам, в этом же месте ветеринары обычно чипируют собак и кошек.

"В нем есть основная информация, но я не знаю, сколько именно. Чип содержит только мое имя и имена моих родителей. Информация на чипе не обновлялась с момента его установки. Меня никогда не сканировали, чтобы посмотреть", — добавила девочка.

Она думает, что логика ее матери заключалась в том, что если ее ребенок потеряется, то полиция сможет просканировать чип для получения контактной информации о родителях. Девушка отметила, что не помнит, как ей вживляли чип, но это отражено в ее медицинской карте.

Иллюстративное фото Фото: Three Square Market

Многие пользователи писали в комментариях, что если власти не знают о наличии у нее чипа, то мало кому придет в голову сканировать ребенка на наличие микрочипа.

"На мой взгляд, это довольно иррационально", — ответила девушка комментаторам.

Издание отмечает, что ветеринарные микрочипы размером с рисовое зернышко обычно содержат только серийный номер, который можно найти в базе данных для получения дополнительной информации о владельце, например, номера телефона и адреса. Большинство компаний, продающих чипы, взимают периодическую плату за хранение этой информации в своей базе данных. Однако даже если владелец не обновлял подписку, основная информация, такая как имя, должна быть легко доступна, если отсканировать микрочип.

Один из комментаторов отметил, что примерно в то время, когда автор сообщения был ребенком, микрочипирование детей как раз стало актуальной темой в новостях. Другие люди опасались по поводу безопасности девочки в случае сканирования чипа недобросовестным незнакомцем. Однако из-за небольшого объема информации, содержащейся в чипе, вряд ли кто-то сможет извлечь из него большую пользу. К тому же, к счастью, в таком маленьком чипе не может быть GPS-трекера.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Авторка темы не указала свою страну, но в большинстве стран ветеринарам запрещено лечить людей. В Нью-Йорке, например, юридическое определение ветеринарной практики включает в себя все живые существа, кроме человека. Это определение едино для всех штатов США.

По словам девушки, она не планирует звонить в полицию или уведомлять ветеринарные органы. Подросток сказала, что не хочет, чтобы у ее дяди отняли лецензию .

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