"Мені набридло": жінка відмовилася готувати їжу через свою невістку, у мережі її підтримали

За словами свекрухи, невістка просто колупається в приготованих нею стравах, прикриваючи їх серветкою наприкінці вечері.

Розлючена мати розповіла, що досягла критичної точки у стосунках зі своєю "прискіпливою" невісткою і тепер відмовляється готувати вечерю, коли вони приходять у гості. Свекруха спровокувала "кулінарний страйк" і звернулася за порадою до людей у соціальній мережі, пише Мirror.

Вона розповіла, як невістка просто колупається в приготованих нею стравах, прикриваючи їх серветкою наприкінці вечері.

"Я представниця іншої культури, тому подумала, що їй просто не подобаються спеції, які я використовую. Я готую дуже прості речі, а вона ніколи їх не їсть. Я запитав про це сина, і він сказав мені, що вона просто вибаглива в їжі", — сказала вона.

Коли свекруха дізналася, що пара має прийти наступного дня, вона сказала синові, що більше не готує: "Мені набридло, що вона нічого не їсть, і я відчуваю, що даремно втрачаю час. Краще замовлю піцу", — продовжила свою розповідь жінка.

Вона поділилася проблемою на майданчику Reddit і запитала у користувачів: "Він дуже засмучений тим, що я не готую, оскільки він не часто отримує домашню їжу. Невже я дурна через те, що не хочу готувати тільки тому, що один із моїх гостей ніколи цього не цінує?".

Її пост набрав понад 1400 коментарів. Багато людей поспішили стати на її захист. Один чоловік написав: "Просто готуйте для свого сина і навчіть свого онука теж любити вашу їжу. Це буде прекрасна традиція, їжа дійсно об'єднує людей. Я б щосили намагався зберегти це в сім'ї, наскільки це можливо".

Інший спробував заспокоїти ситуацію: "Замість того, щоб потурати її прискіпливості, просто приготуйте їжу, яку хочете ви, ваш син та решта членів сім'ї. Нехай вона їсть до або після, або не їсть взагалі — це не ваша проблема".

Також один із користувачів поставив сім'ю на перше місце, сказавши: "Надалі уявіть собі ситуацію, коли ви готуєте улюблені страви вашого сина. Зробіть усе це для нього, те, чому він віддає перевагу. Йому це страшенно сподобається. А ви відчуваєте почуття задоволення. Вона може їсти чи ні. Зосередьтеся на тому, щоб надати цю "улюблену їжу" тому, хто її цінує".

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що 23-річна модель зустрічається з 62-річним "папіком". Пара відчула особливий зв'язок, але люди в соцмережах продовжують думати, що головним мотивом їхнього роману стали гроші.