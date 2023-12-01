Матір приголомшив реальний список бажань на Різдво від дочки-підлітка (відео)

Ролик став вірусним, набравши понад 30 мільйонів переглядів у TikTok. Користувачі мережі активно обговорюють його у коментарях.

Матір п’ятьох дітей з США, яку звуть Христина, була приголомшена, коли дізналась про реальний список різдвяних бажань своєї дочки-підлітка. Як з’ясувалося, дитина захотіла собі у подарунок до зимових свят браслет Van Cleef, що коштує 4 тисячі фунтів стерлінгів (близько 184 тис. грн), а також низку інших коштовних речей. Відповідний ролик жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

На поширених кадрах можна побачити, як 13-річна дівчинка показує презентацію та детально розповідає, що саме їй слід подарувати на Різдво. У переліку значиться високоякісна косметичка від попдіви Ріанни Fenty Beauty, рум'яна, бальзам для губ, білий кроп-топ, худі Still Cold, новенькі кросівки Nike, а також пара модного взуття UGG, що зазвичай коштує понад 100 фунтів стерлінгів (близько 4,6 тис. грн).

"Я не в курсі, чи пам’ятаєте ви, мої любі, але все це увійшло в мій останній різдвяний список побажань", — нагадала батькам юна фанатка моди.

Однак, як виявилось, то ще був далеко не весь перелік. Серед обов’язкових подарунків дівчинка обрала новий годинник Apple Watch у рожевому кольорі зі текстильним ремінцем. Цей маленький гаджет обійдеться майже 300 фунтів стерлінгів (близько 13,8 тис. грн).

Дівчинка показує, що їй подарувати на Різдво Фото: instagram.com/krystianatiana

Батько сімейства під час перегляду презентації засміявся і не без іронії зауважив, що бачить всю необхідну інформацію, окрім найважливішого – ціни. Дочка відразу відповіла, що це немає жодного значення.

''Це все. Так, це все! Щасливого усім Різдва!" – радісно вигукнула дитина наприкінці свого виступу.

З моменту публікації відео американки стало вірусним, набравши понад 30 мільйонів переглядів. Користувачі мережі активно коментують та репостять цей ролик.

"Виходячи з того, як облаштована вітальня, дитина отримає все, що бажає ще до Різдва", "Її список більший, ніж моя річна зарплата", "Зупиніть цю дитину", "Ого, у вас росте майбутній шопоголік", – пишуть підписники Христини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 39-річну Черлін Сью з австралійського Сіднея, яка переконана, що дітям не варто купувати новорічні подарунки. Це жодним чином не стосується теми економії грошей чи покарання за непослух

Крім того, австралійка Клянн із міста Сідней шукала різдвяний подарунок для своєї дитини в одному із супермаркетів Kmart і несподівано натрапила на книжечку з обкладинкою, що викликала у неї справжній ступор.