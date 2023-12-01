"Думала, що помру": модель із РФ віднесло в море під час зйомок (фото, відео)

Дівчина впала у воду зі скель і ледь не потонула. Пізніше вона дізналася, що в цьому місці загинуло багато людей, які опинилися в схожій ситуації.

У США 26-річна Кейт Лошкарьова, яка живе в Лос-Анджелесі, позувала біля крайка води в Ранчо Палос Вердес, Каліфорнія, у вересні, коли раптова хвиля "потягнула" її в море. Про це пише Daily Star.

Модель російського походження, якій пощастило врятуватися після "невдалої фотосесії", розповіла про те, як їй пощастило врятуватися після "невдалої фотосесії". Дівчина думала що помре, хвилі затягували її в море, а гламурна сукня ставала занадто важкою.

Модель Кейт Лошкарьова, яку в Instagram називають "Російська Кейт", розповіла, що намагалася поводитися як супермодель Белла Хадід, але виявилася схожою на Джека з "Титаніка", коли її накрило хвилею і віднесло в море.

26-річна мешканка Лос-Анджелеса позувала в довгій блакитній сукні, коли її застала зненацька сильна хвиля, і вона втративши рівновагу, впала зі скель у воду. Дівчина намагалася вчепитися за каміння, але зникла з поля зору. Кейт розповіла про те, наскільки серйозною була ситуація.

"Коли я опинилася під водою, я думала, що помру. Моє тіло впало в шок, і вага сукні потягнула мене на дно океану", — сказала вона.

Модель Кейт Лошкарьова, яку в Instagram називають "Російська Кейт" Фото: Kate Loshkareva

Кейт вдалося врятуватися відразу після того, як її затягнуло в сусідню печеру.

"Течія потягла мене під воду, і мені довелося прикрити обличчя, щоб голова не розбилася об каміння", — каже вона.

Видання зазначає, що дівчина відбулася лише незначними травмами.

"Мої ноги були в синцях і розпухли, і я не могла ходити/плавати кілька тижнів. Це диво, що я вижила. Пізніше я дізналася, що там загинуло дуже багато людей", — додала вона.

Дівчина відбулася саднами і не могла нормально ходити кілька тижнів Фото: shayla.welch/Instagram

Перед тим, як модель змило хвилею, її фотограф встиг зробити приголомшливий знімок.

"Я здивована, що знімок вийшов таким гарним, але, безумовно, не рекомендувала б нікому піти на такий ризик", — сказала вона після того, як її запитали, чи варті були такі кадри таких мук.

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