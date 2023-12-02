Простоїть довго і не осиплеться: 6 важливих нюансів при виборі новорічної ялинки

Новорічні ялинки незабаром почнуть продавати на всіх торгових майданчиках країни. Щоб купити ялинку, яка простоїть до кінця новорічних свят і збереже свою привабливість, вибирати її потрібно дуже уважно.

Сім важливих параметрів покажуть, наскільки здоровим є дерево і чи збереже воно яскравість і пишність протягом свят. На що дивляться професіонали під час купівлі новорічних ялинок і сосен, щоб вони змогли простояти до самого Різдва, розповіло видання Еxpress.co.uk.

Аромат хвої

Кожне дерево пахне по-своєму, але виразний і свіжий аромат вказує на те, що дерево є здоровим. Не купуйте ялину або сосну, які мають затхлий запах з відтінком цвілі. Це вказує на те, що вже почався процес розкладання.

Порядок розташування гілок

Гілки мають бути розташовані рівномірно — це показник того, що за деревом здійснювався правильний догляд. Оголені ділянки з нерозвиненими гілками вказують на те, що ялинка виросла в стресових умовах, і є ризики, що вона не протримається до Нового року.

Міцний ствол

Стовбур у дерева — це основа всього, і він має бути міцним. Це обов'язкова ознака здорової ялинки, яка вказує на те, що дерево отримало правильний догляд і розвинене нормально.

Колір хвої

Ялинкові голки повинні мати максимально яскравий і зелений колір. Уважно огляньте дерево з усіх боків і переконайтеся, що ділянки з сірою або коричневою хвоєю відсутні.

Стан голок

Проведіть руками по гілках і зверніть увагу на голки — вони мають бути гнучкими. Річ у тім, що жорсткі голки швидко осипляться. Це одна з перших ознак того, що дерево зрізане досить давно.

Умови зберігання

Зверніть увагу на те, як зберігається ялинка. Важливо, щоб під час продажу дерева зберігали в частково затіненому місці. Так період адаптації, коли ялинку буде встановлено в приміщенні, пройде набагато легше.

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Раніше Фокус писав, як легко захистити новорічну ялинку від котів. Кішки можуть стати справжнім кошмаром для різдвяних ялинок, але за допомогою одного кухонного предмета, який є майже у кожної господині, домашнім улюбленцям зіпсувати вам свято не вдасться.