"Огидно": гора сміття, залишена туристами на Евересті, викликала обурення в мережі

На горі можна помітити викинуті кисневі балони, контейнери з їжею, покинуті намети і навіть людські екскременти.

Багато туристів мріють про сходження на Еверест, але не всі можуть похвалитися подібними звершеннями. Щасливчики, яким вдалося досягти такої мети, можуть сповна насолодитися величчю і красою природи. Однак не всі туристи поводяться гідно, залишаючи після себе гори сміття. Це було показано у відео, яке нещодавно розмістили на популярному форумі Reddit.

У ролику показано велику кількість сміття, розкиданого навколо наметів і туристів на Евересті. Відео супроводжувалося заголовком "Найвище у світі сміттєзвалище".

На землі можна помітити викинуті кисневі балони, контейнери з їжею, покинуті намети й навіть людські екскременти. Найбільше сміття у висотних таборах, де туристи змушені перебувати тижнями, щоб їхній організм зміг адаптуватися до мінливих умов.

За кожен період перебування в таборі один турист може позбавити після себе понад 18 фунтів сміття (трохи більше ніж 8 кг), більша частина якого залишається лежати на горі.

Видання TCD зазначає, що не прибираючи за собою, туристи наражають на небезпеку здоров'я місцевого населення. Очікується, що потепління клімату і танення снігу призведуть до появи ще більшої кількості сміття, залишеного людьми за останні кілька років, і збільшать потік забрудненої води з гори.

Відео супроводжувалося заголовком "Найвище у світі сміттєзвалище" Фото: TCD

За оцінками експертів, на Еверест піднялися близько 6 000 осіб, і їхня кількість щорічно зростає, оскільки все більше компаній пропонують експедиції на гору. Для боротьби зі сміттям уряд Непалу вимагає від кожного туриста внести заставу в розмірі 4 000 доларів, щоб покрити витрати на прибирання території. Ця сума відносно невелика, якщо врахувати, що люди готові заплатити від 50 000 до 160 000 доларів тільки за те, щоб піднятися на гору.

Користувачі форуму поділилися своїми думками, розмірковуючи про те, що можна зробити, щоб розв'язати проблему зі сміттям на горі.

"Огидно. Пропоную зважувати кожного туриста і спорядження під час сходження, і стягувати заставу в розмірі $5 000. Вимагати, щоб вага, яку повертають, була на 10 % більшою за вагу сходження або позбавляти застави. Величезний штраф, якщо спіймають на шахрайстві з камінням або чимось ще. Примусьте їх прибирати за собою", — запропонував один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.