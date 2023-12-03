У Британії здають в оренду квартиру в середньовічній стіні (фото)

Незвичайна нерухомість розташована в Ковентрі і здається в оренду за 795 фунтів стерлінгів на місяць.

У британському Ковентрі можна зняти в оренду унікальну нерухомість: невелику квартиру, розташовану всередині середньовічної міської стіни. Вартість квартири-студії 795 фунтів стерлінгів на місяць. А в британському Йорку можна орендувати апартаменти в стилі Гаррі Поттера. Джоан Роулінг сама надихалася цим середньовічним містом, коли писала свої казкові романи. Про квартиру в кріпосній стіні пише Daily Mail.

Незвичайна квартира-студія обставлена сучасними меблями і має невелике вікно, що виходить на центр міста.

Квартира розташована в середньовічній стіні Фото: Shortland Horne

Площа спальні має розміри 4,37 на 2,77 метра, і в ній майже поміщається двоспальне ліжко та комод.

Тут є невеликий обідній стіл, втиснутий у кут кімнати, а також невелика кухня з чайником, тостером і мікрохвильовою піччю.

У цій 638-річній будівлі досі всередині збереглася відкрита цегляна кладка, а стеля прикрашена дерев'яними балками. На стінах навіть є видряпані за століття написи.

Також є ванна кімната з душем.

Фото: Shortland Horne Фото: Shortland Horne Фото: Shortland Horne

Нерухомість можна здати в оренду за 795 фунтів стерлінгів на місяць, однак новому орендареві також доведеться внести додаткові 917 фунтів стерлінгів як заставу.

Хоча незрозуміло, чи включені у вартість рахунки, новому орендарю доведеться платити муніципальний податок за будівлю.

В оголошенні йдеться: "Унікальна можливість орендувати один із найісторичніших та унікальних об'єктів нерухомості Ковентрі, розташований у самому серці центру міста".

Квартира розташована у кріпосній стіні та у воротах на вулиці Кука. Час побудови датується 1385 роком.

Загалом у кріпосній стіні було 12 воріт, але до наших справ дійшло тільки двоє, саму кріпосну стіну було знесено 1662 року.

Місто Ковентрі, одне з історичних міст Великої Британії. Тут, крім іншого, розташована штаб-квартира автомобільної компанії Jaguar Land Rover Ltd.

Також це місто прославилося легендою про леді Годіву, на честь якої тричі на рік влаштовують свята.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дівчину, яка живе в тисячолітній вежі лондонського Тауера. Її батько — біфітер, або палацовий страж. Вони охороняють Тауер, піклуються про знаменитих ворон і водять екскурсії. А ще вони знамениті завдяки своїм тюдоровським камзолам. Загалом їх у Тауері — 32. І всі вони проживають на території замку.