McDonald's у формі НЛО: у мережі з'явилися рідкісні кадри колись культового закладу (відео)

Багато людей захоплювалися закладом у формі НЛО і все ще пам'ятають, який вигляд він мав. Однак не у всіх залишилися приємні спогади.

У короткому відеоролику показано, як було всередині McDonald's у формі космічного корабля в Олконбері (Велика Британія), куди стікалися діти після його побудови в 90-х роках. Однак через роки його було знесено. Історію незвичайної будівлі згадує британське видання Cambridgeshire Live.

Для багатьох людей відвідування McDonald's у дитинстві завжди здавалося приємною подією, але шанс побувати в закладі, виконаному у формі НЛО, робив його незабутнім для дітей з Кембриджшира.

Унікальна будівля, яку з ніжністю згадують місцеві жителі Олконбері, була зведена 1990 року у футуристичній тематиці й мала стати першою з багатьох. Проте плани з будівництва нових закладів так і не були реалізовані. У 1993 році будівлю було переобладнано під McDonald's. Однак це підприємство не протрималося довго, і після того, як пішли нові власники, заклад кілька років залишався порожнім, а 2008 року його було знесено.

Тепер, завдяки відео, що спливло в мережі, датованому 1993 роком, люди змогли зазирнути всередину культової будівлі, яку було зруйновано.

На рідкісних кадрах видно, який зовнішній вигляд мав McDonald's у ті часи, а також вхідний коридор, схожий на тунель.

На рідкісних кадрах видно як зовні виглядав McDonald's у 1993 році Фото: скриншот/YouTube

"Ах, які спогади про це місце! Я обожнював ходити туди в дитинстві. Мені подобалося все — від імпульсних вогнів на вході до атракціонів із роботами. Це просто вау!" — згадував один із колишніх відвідувачів.

Однак не у всіх людей залишилися приємні спогади.

"Я їв у цьому ресторані років десять тому. У ньому не було абсолютно ніякої атмосфери. Це все одно що їсти в септику зі скловолокна", — зазначив один не надто вражений відвідувач.

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