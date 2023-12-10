Жінка живе у фургоні, щоб економити і стати мільйонером до 45 років (фото)

Карлі Де Феліче розповіла, як формує власний бюджет. Багато людей зазначили, що такий спосіб життя пригнічує.

Жінка розповіла, як вона заощадила сотні тисяч доларів, переїхавши жити і працювати в будинок на колесах, повідомляє Мirror.

Карлі Де Феліче з Форт-Верта, штат Техас, поділилася своїм життєвим досвідом у шоу Make It на каналі CNBC. Маючи вищу фінансову освіту, 38-річна дівчина живе в будинку на колесах розміром 20 на 8 футів (6 на 2,43 м), який вона купила за 14 000 доларів. Вона розповіла, що її річний прожитковий мінімум становить 25 000 доларів, що, вочевидь, "супернизько", оскільки вона не має боргів, а решту своєї зарплати в 58 000 доларів вона використовує для інвестицій і заощаджень.

Зараз, працюючи ком'юніті-менеджером у коворкінгу, Карлі розповіла про шлях, який вона пройшла, щоб стати фінансово стабільною. Вона виросла в небагатій родині і, щоб звести кінці з кінцями, виконувала різну роботу.

Скромне життя

У 2008 році вона закінчила коледж за спеціальністю "фінанси". Коли настала рецесія, у неї залишилося 35 000 доларів у вигляді студентських кредитів і кредитів на купівлю автомобіля. Карлі задумалася про свою фінансову безпеку. Дівчина заснувала свій бізнес Best Money Class Ever. Також вона в соціальних мережах почала ділитися порадами щодо особистих фінансів.

ДеФеліче вирішила випробувати "скромне життя". Це спонукало її купити фургон разом із позашляховиком. Влаштувавшись у трейлері в Остіні, вона знайшла спільноту в коворкінгу, а пізніше стала менеджером.

Нині Карлі веде свій бізнес вечорами та у вихідні та розповіла, як формує власний бюджет.

Фото: CNBC Make It

"Я роблю це дуже просто. Я порівнюю свої фіксовані витрати з гнучкими витратами. Я беру середнє значення того, що я витрачаю на комунальні послуги. Також я маю оплатити медичну страховку, страховку автомобіля, страховку автофургона. Основні витрати, які я несу за свій фургон, — це паркування", — пояснила вона. Однак, як і в усіх, у неї все трапляються "несподівані витрати", але вона завжди готова.

"Найголовніше — у мене є резервний фонд, мої заощадження на випадок непередбачених обставин. У мене в банку зберігається річна сума витрат на чорний день", — поділилася Карлі.

Обговорюючи свої повсякденні витрати, дівчина пояснила, що щоп'ятниці вона бере 120 доларів на тиждень: "Спочатку я купую все необхідне — продукти, бензин для машини, а потім усе, що залишиться, витрачаю на відпочинок із друзями".

Фото: CNBC Make It

Карлі також вносить 1000 доларів на місяць на інвестиційний рахунок. Вона пояснила, що до 26 років накопичила понад 100 000 доларів, додавши: "Це означає, що я можу просто дозволити цим грошам рости і працювати на мене".

Тепер вона хоче стати мільйонером до 45 років. "Я опанувала мистецтво бути неймовірно товариською. Вести приголомшливе суспільне життя, а також поводитися добре і економити свої гроші. Якщо я досягну позначки в мільйон доларів, я буду впевнена, що мені не доведеться працювати. Однак для мене це не кінцева мета. Частиною фінансової незалежності, яка мене приваблювала, була свобода часу, яку я хотіла мати, свобода проводити час так, як я хочу.

Як оцінили люди такий спосіб життя

Коментуючи цю історію, одна людина написала: "Я так радий за неї!!! Вона освіжає, і її фінансові поради звучать так корисно! Бажаю їй усього найкращого!" Інша людина написала: "Ух ти. Вона приголомшлива і дуже цілеспрямована. Удачі їй у досягненні інших цілей".

Але не всім сподобався її вибір жити в будинку на колесах на постійній основі. Одна людина пояснила це: "Ви або живете настільки економно, що здебільшого працюєте тільки для того, щоб заощадити, або ви витрачаєте так багато, що працюєте, щоб погасити борг. Але це показано так, що ви ведете успішний спосіб життя".

Хтось інший написав: "Це пригнічує. Скорочення витрат до мінімуму, щоб раніше вийти на пенсію. Маючи вищу фінансову освіту, вона могла б легко заробляти шестизначні суми на рік і досягти тієї ж мети, але з кращою якістю життя".

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