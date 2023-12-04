"Вона була егоїсткою": чоловік дав ім'я доньці, поки його дружина спала після пологів

Чоловік хотів додати ім'я своєї покійної бабусі, проте дружина з ним не погодилася. Пара сперечалася з цього приводу не один день, але жінка залишалася непохитною.

Чоловік не зміг примиритися з вибором імені для новонародженої доньки, яке обрала його дружина. Він вирішив внести зміни в документи, скориставшись моментом, коли жінка заснула після пологів. Про цей незвичайний випадок згадує британський таблоїд The Mirror.

Користувачі соцмереж присоромили батька за такий вчинок.

Уперше про цю історію люди дізналися 2 роки тому, коли чоловік, який не назвав свого імені, розмістив на популярному форумі Reddit пост, у якому поділився своєю історією. Автор допису розповів, що друге ім'я для їхнього первістка обирала дружина і він з нею не сперечався. Але коли мова зайшла про друге ім'я для другої дитини, все склалося інакше. Чоловік хотів додати ім'я своєї покійної бабусі, проте дружина з ним не погодилася. Пара сперечалася з цього приводу не один день, але жінка залишалася непохитною.

"Коли в нас з'явилися діти, ми вирішили, що я виберу ім'я для хлопчика, а вона — для дівчинки. Єдине, у чому ми не зійшлися в думці, — це другі імена для дітей. Я запитав її, чи можемо ми дати дитині друге ім'я моєї бабусі, і вона сказала ні. Вона була егоїсткою. Ми довгий час боролися, але я здався. Поки медсестра не прийшла з паперами, щоб дати ім'я дитині", — написав чоловік.

Невдовзі після пологів чоловік скористався слушною нагодою, щоб присвоїти новонародженій доньці те ім'я, яке він хотів. Коли дружина, виснажена і знесилена після пологів, заснула, він записав у картку ім'я своєї бабусі, і жінка дізналася про це вже тільки коли прокинулася. Шокована вчинком коханого, вона заявила, що змінить ім'я. Однак виявилося, що це неможливо, оскільки для процедури потрібна згода обох батьків.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Користувачі форуму засудили чоловіка, зазначивши, що його вчинок був підлим і неетичним.

"Я думаю, твоїй бабусі було б соромно за те, що ти підла людина. Твоя дружина, ймовірно, все ще страждала від болю після пологів, замість того, щоб бути поруч і втішати її, ти чиниш зраду", — написав один із них.

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