Втратив свідомість. Турист не пережив стрибка з 232-метрової вежі (фото)

Чоловіка госпіталізували до лікарні, але зрештою медикам не вдалося врятувати йому життя.

56-річний японський турист помер через кілька годин після того, як втратив свідомість, стрибнувши з однієї з найвищих у світі платформ для банджі-джампінгу у Китаї – 232-метрової Macau Tower. Про це повідомляє видання Metro.

Чоловіка госпіталізували до лікарні Conde S. Januário в Макао, що біля південного узбережжя Китаю, але зрештою медикам не вдалося врятувати йому життя. Наразі розслідування інциденту триває.

Зазначається, що компанія Skypark by AJ Hackett, яка займається організацією подібних екстремальних атракціонів, бере за стрибок близько 280 фунтів стерлінгів (майже 13 тис. грн) з однієї особи.

На вебсайті компанії зазначено, що вони допомогли здійснити понад чотири мільйони стрибків упродовж останніх 30 років і пишаються своїми ідеальними заходами безпеки.

"Ми працюємо, що запобігти нещасним випадкам, зокрема пов’язаним з погіршення стану здоров’я у наших клієнтів. Нам вдається тримати це під пильним контролем завдяки ефективному управлінню ризиками та передовим методам виявленням небезпек", – зазначають в Skypark by AJ Hackett.

Macau Tower у Китаї Фото: Wikipedia

До речі, платформа Macau Tower є другою за висотою у світі. Вона поступається лише скляному мосту Чжанцзяцзе, що також у Китаї. Схожі вежі для банджі-джампінгу є у Франції, Сінгапурі та Австралії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туриста, який після відпочинку в одному з наймодніших готелів Единбурга (Велика Британія), залишив різко негативний відгук на TripAdvisor. Чоловік розкритикував готель Royal Leonardo за розміщення у номері вартістю 300 фунтів стерлінгів (понад 13 тис. грн) за ніч із видом на баки для сміття.

Крім того, ми розповідали про туриста, який 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу.