Пила і кусалась: біженку з України виселили з квартири британця, який покинув через неї сім'ю

Чоловік звинуватив українку в жорстокості. До того ж, вона нібито ревнувала його до дітей.

Українську біженку, яка завела роман з одруженим батьком двох дітей Тоні Гарнеттом, зі скандалом виселили з його квартири у Великій Британії. 23-річна Софія Каркадим відчайдушно пручалася й навіть вкусила за пальця одного з поліціантів, які прибули на місце події, а тепер вона постала перед судом Бредфорда. Про історію жінки розповіло видання Daily Star.

Софія закрутила роман з 30-річним Тоні після того, як він погодився прихистити її у своєму домі як біженку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той час чоловік уже 10 років як був щасливо одруженим зі своєю партнеркою Лорною Гарретт, яка народила йому двох прекрасних дочок.

Повідомляється, що закохані Тоні та Софія почали жити разом в орендованій квартирі. Але ідилія тривала не довго. Тоні звинуватив жінку в жорстокості та вживанні алкоголю. До того ж вона нібито ревнувала його до дітей.

Суд встановив, що 29 травня 2023 року Софія сиділа у квартирі британця та відмовлялась покидати помешкання. За словами прокурора Шабіни Тадж, поліція прибула на місце події приблизно о 17:00 після дзвінка від сусідів, які скаржилися на страшний ґвалт у будинку.

23-річна біженка з України Софія Каркадим Фото: Instagram

Українка пояснила, що того дня була вкрай засмученою через загибель свого друга на війні. Зазначається, що вона пила алкоголь, коли у квартиру за своїми речами приїхав Тоні. Чоловік попросив поліціантів виселити Софію з помешкання, але жінка категорично відмовлялася йти.

Через годину марних умовлянь поліціант Ендрю Джординсон одягнув на неї наручники, але Софії якось вдалося вивільнитися. Тож правоохоронцям нічого більше не залишалося, як силою скрутити їй руки за спину та винесли з квартири.

"Відповідачка вкусила мою руку між великим пальцем і пальцем правої руки. Тоді я закричав від болю й штовхнув цю жінку на підлогу, щоб вона не вкусила знову", – згадує Джординсон.

Зараз Софія живе в Україні, але спеціально приїхала до Бредфорда для участі у судових слуханнях. Жінка визнала себе виною. Її зобов’язали виплатити колишньому бойфрендові 150 фунтів стерлінгів компенсації (майже 7 тис. грн).

Відомо, що вона планує "якнайшвидше" повернутися додому.

23-річна біженка з України Софія Каркадим Фото: Instagram

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