Блогер навмисне розбив літак, щоб набрати перегляди: як його покарали (відео)

Ютубер катапультувався з літака, уламки якого впали в лісі. Потім він знайшов їх та зняв на камеру, але правоохоронцям заявив, що місце авіакатастрофи не знає.

В США ув’язнили ютубера, який розбив літак для відео. Деталями 5 грудня поділились журналісти BBC.

30-річний Тревор Джейкоб має блог на YouTube, в якому ще в грудні 2021 року опублікував відео авіакатастрофи. Він катапультувався з літака з селфі-палкою в руках та успішно приземлився завдяки парашуту.

Кадри з літаком набрали мільйони переглядів. Проте вчинок заради популярності обернувся для блогера проблемами, адже його звинуватили у знищенні авіасудна та перешкоджанні розслідуванню.

За даними прокуратури, чоловік влаштував авіакатастрофу для того, щоб створити інфопривід та заробити на цьому. Пізніше сам Джейкоб зізнався, що зняв відео в межах угоди про спонсорство.

За версією слідства, у листопаді 2021 року ютубер вилетів з аеропорту у місті Санта-Барбара в Каліфорнії. На борту він був один, а на літаку встановив камери. З собою Джейкоб взяв парашут та згадану селфі-палку.

Правоохоронці переконані, що наміру приземлити літак у чоловіка не було з самого початку. На думку слідчих, він планував катапультуватись під час польоту і зняти свій стрибок з парашутом, а потім також зробити кадри з авіакатастрофою.

Авіасудно впало в національний ліс лише через 35 хвилин після зльоту. Блогер дістався цього місця та додатково зняв, як виглядає розбитий літак.

Частина глядачів також скептично поставилась до зафільмованої авіакатастрофи. Вони помітили, що Джейкоб одразу був у парашуті та навіть не пробував безпечно посадити літак.

Більш того, ютубер повідомив про інцидент в Національну раду з безпеки на транспорті. Там йому відповіли, що за збереження уламків він відповідає сам. Попри те, що блогер сам зняв розбитий літак, він стверджував, що не знає його місцеперебування.

Згодом чоловік все ж повернувся до лісу з гелікоптером та вивіз звідти уламки. Усі їх він знищив.

Тепер Джейкоб проведе найближчі пів року за ґратами за те, що навмисно розбив літак та брехав слідчим.

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