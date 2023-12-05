Свято наближається: порожня банка Coca-Cola продається за понад 12,6 млн гривень (фото)

Лімітована різдвяна банка виглядає так само, як і більшість інших версій зі шрифтом бренду Coca-Cola. На ній зображений Санта-Клаус, який насолоджується напоєм.

Банка Coca-Cola з різдвяною тематикою продається на eBay за 274 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 12,6 млн гривень). Про це пише The Mirror.

Товар розцінюється, як "абсолютно оригінальний" предмет колекціонування.

Лімітована різдвяна банка Coca-Cola продається за 274 000 фунтів стерлінгів, але напою в ній немає. Продавець описав її як "порожню і нерозпечатану". Банка є незвичайною через рідкісну помилку, допущену на заводі.

"Товар запечатаний і порожній, всередині немає рідини. Товар повністю оригінальний, не піддавався жодним змінам", — свідчить опис товару.

Спеціальна банка має такий самий вигляд, як і більшість інших святкових версій зі шрифтом бренду Coca-Cola, і вкрита фірмовим червоним малюнком, на одному з яких зображений Санта-Клаус, що насолоджується напоєм.

Coca-Cola зі смаком кориці була випущена в США 2019 року Фото: ebay.com

Видання зазначає, що святкова банка продається на eBay користувачем "riyadsadak". Судячи з усього, вона належить до різдвяної колекції 2019 року від світового гіганта з виробництва напоїв. Coca-Cola зі смаком кориці була випущена того ж року в США, як обмежений реліз до святкового сезону.

На сайті Coca-Cola зазначено, що понад 1,9 мільярда порцій їхніх напоїв щодня вживають у понад 200 країнах світу. Вартість бренду становить 253,52 мільярда доларів. Пляшки, банки, плакати та пам'ятні речі із зображенням Coca-Cola є популярними предметами колекціонування, а ранні колекційні зразки продаються за десятки тисяч.

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