"Похованого живцем" чоловіка дивом врятували: як він живе зараз (фото)

Знадобились відчайдушні зусилля п’ятнадцятьох осіб, щоб витягнути потерпілого зі смертельної пастки.

25-річний Джош Тейлор був "похований живцем" на одному з пляжів острова Брібі, що в Австралії. Чоловіка присипало піском, і він був без пульсу упродовж 45 хвилин. Про нещасний випадок, що стався 2 грудня, написало видання News.com.au.

Повідомляється, що Джош копав на пляжі яму, щоб підсмажити свинину в маорійському стилі за допомогою ханги – приготування їжі в ямі на розпеченому камінні. У якийсь момент одна зі стін обвалилась, присипавши чоловіка.

Знадобились відчайдушні зусилля п’ятнадцятьох осіб, щоб витягнути потерпілого зі смертельної пастки. Його друзі та родичі по черзі проводили серцево-легеневу реанімацію, аж поки на місце події прибули медики з дефібрилятором. Джоша терміново доправили у місцеву лікарню принцеси Олександри. Станом на 5 грудня він залишається у стабільно критичному стані.

25-річний Джош Тейлор Фото: Nine Рятувальна операція Фото: Nine

Друзі потерпілого запустили збір коштів на волонтерській платформі GoFundMe. За перші три години було зібрано понад 15 тисяч доларів (близько 550 тис. грн), але організатори сподіваються зібрати 60 тисяч доларів (2,2 млн грн), щоб допомогти його родині покрити усі медичні витрати.

"Висловлюємо свою щиру підтримку родині Джоша. Він приніс стільки добра і радості довколишнім. Його енергійна душа завжди прагнула до пригод. На жаль, на днях з ним трапилась страшна трагедія, і зараз він у критичному стані й потребує нашої допомоги", – йдеться в заяві на платформі GoFundMe.

Рятувальна операція Фото: Nine Рятувальна операція Фото: Nine

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 90-річну бразилійку Норму Сілвейру да Сілву, яка потрапила у заголовки мас-медіа після "воскресіння з мертвих". Медики з лікарні Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі констатували її смерть від інфекції 25 листопада об 23:40. Після чого тіло жінки доправили у крематорій, де один з працівників випадково помітив, що вона насправді жива.

Крім того, в Еквадорі під час власних похоронів ожила 76-річна жінка, яка була оголошена в лікарні мертвою. Очевидці розповідають, що "покійниця" почала стукати зсередини труни.