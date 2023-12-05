"Мені погано": у пасажирів похололо в серці від слів пілота перед посадкою

Поки не відомо, чи капітан зміг самостійно посадити літак, чи йому довелось передати штурвал другому пілоту.

Капітан пасажирського літака авіакомпанії Ryanair, що прямував з Великої Британії до Марокко, поскаржився на погане самопочуття й зробив тривожне оголошення пасажирам. Від почутого у багатьох з них похололо в серці, повідомляє португальська газета Correio da Manha.

За попередніми даними, пілот сказав присутнім на борту, що почувається погано, й повідомив диспетчера про нештатну ситуацію.

Лайнер негайно спрямували на аварійну посадку в найближчий аеропорт Фару, що у португальському Алгарве. Поки не відомо, чи капітан зміг самостійно посадити літак, чи йому довелось передати штурвал другому пілоту.

18 пасажирам довелось очікувати інших рейсів, щоб дістатися місця призначення.

Журналісти звернулися до представників авіакомпанії Ryanair за офіційним коментарем, але поки не отримали відповіді.

Ryanair – найбільша в Європі ірландська бюджетна авіакомпанія з головним офісом у Дубліні. Була заснована у 1984 році мільйонером Тоні Раяном (1936-2007) як виключно регіональна зі щоденними рейсами між Вотерфордом та Ґатвіком. З 1997 року розширила свою експансію на континентальну Європу. У серпні 2017 року лоукостер оголосив про перевезення мільярдного пасажира.

Перед посадкою пілот сказав пасажирам, що почувається погано Фото: Pixabay

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про прикрий інцидент у міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США). 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув з крила.