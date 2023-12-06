Матір розсміялась, коли почула, яку роль відвели її сину в різдвяному вертепі (відео)

Однокласники хлопчика тепер шкодують, що не отримали цю, здавалося б, непочесну місію.

Матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.

"Вгадайте, ким я буду? Це класична роль", – не без гордості питає із заднього сидіння автомобіля хлопчик, одягнутий у костюм та зимову куртку.

Його матір починає вгадувати, називаючи головних (або класичних) персонажів дійства – Ісуса, Йосипа, мудреців. Але дитина посміхається й заперечно хитає головою.

"Я тримач дверей №3. Відкриватиму двері!" – радісно вигукує Майло. Здивована матір не розгубилась і, щоб не видати свого розчарування, за кадром сказала, що це просто неймовірно.

"Слухай, а для кого ти будеш тримати двері? Ти зрадів, коли отримав цю роль?" – поцікавилась вона.

Хлопчик відповів ствердно і додав, що точно не знає, але, ймовірно, буде прислужувати Йосипу та Марії.

На днях Майло разом зі своєю матір’ю та бабусею став гостем шоу "Цього ранку" на британському телеканалі ITV. В інтерв’ю ведучим Дермоту О’Лірі та Елісон Хаммонд хлопчик розказав, що має масу шанувальників, серед яких теледіва Хлої Кардаш'ян. За словами Майло, однокласники тепер шкодують, що не отримали цю епізодичну роль.

Шоу "Цього ранку" на британському телеканалі ITV

Нагадаємо, раніше Фокус писав про восьмирічну Фрею з Техасу (США), яка вперше у житті скуштувала гамбургер Double-Double без салату та помідорів і через неочікуваний смак страви скорчила таку кумедну гримасу, що спершу розсмішила свою маму Саманту Фосс, а згодом і кілька мільйонів користувачів соціальних мереж.

Окрім того, ми розповідали про 33-річну Айні Сухайді з Лондона (Велика Британія), яка опублікувала в TikTok відео зі своєю реакцією на красеня-незнайомця і наступного дня прокинулась справжньою зіркою мережі. Її короткий ролик уже зібрав кілька мільйонів переглядів, тисячі коментарів та поширень.