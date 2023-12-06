Вечірка "вдалася": жінка збила машиною свого хлопця після його фото з іншою дівчиною

Еліс Вуд звинувачують у вбивстві Раяна Вотсона, з яким вона була у стосунках. Обвинувачення стверджує, що дівчина збила хлопця своїм Ford Fiesta і проїхала з ним 158 метрів.

У Великій Британії жінка збила бойфренда після того, як він за кілька годин до цього сфотографувався з іншою жінкою на вечірці. Про це пише Daily Star.

23-річна Еліс Вуд звинувачується у вбивстві свого 24-річного хлопця Раяна Вотсона, якого, як стверджує суд, вона збила після того, як помітила його в компанії незнайомої дівчини на благодійній вечірці.

Цей інцидент трапився недалеко від їхнього будинку в Род-Хіті, минулого року. У вівторок, 5 грудня, Честерський королівський суд вислухав гостей вечірки, які були з парою раніше того вечора.

Хлопець і дівчина були на вечірці з нагоди 60-річчя одного з учасників благодійної організації Headway, що займається лікуванням черепно-мозкових травм, де містер Вотсон працював співробітником служби підтримки. Тіффані Феррідей, яка відвідала урочистість разом із мамою, сиділа за одним столиком із парою. Вона описала Вотсона, з яким зустрічалася кілька разів до цього, як дуже щасливого і веселого хлопця.

"Раян був прикрасою за нашим столом. Він танцював з усіма нами, залучав усіх. Еліс, здається, не була залучена", — розповіла вона під час засідання.

24 річний Раян Вотсон Фото: The Sun

Міс Феррідей підтвердила суду, що вони з містером Вотсоном "здружилися", і зазначила, що його дівчина практично не брала участі в розмові. Вона сказала, що в якийсь момент Еліс сказала своєму хлопцеві не налягати на напої. Також свідок сказала, що більшу частину ночі їй здавалося, що дівчина Вотсона пильно дивиться на неї.

Суд почув, що міс Феррідей покинула вечірку раніше за Раяна та Еліс, але незабаром після 23:00 отримала три пропущені дзвінки з акаунта в Instagram під назвою Ry, який, як вона пізніше дізналася, був акаунтом містера Вотсона. Свідок, яка під час надання свідчень вибухнула сльозами, сказала, що намагалася передзвонити, але їй не відповіли.

23-річна Еліс Вуд Фото: Facebook

Суд вислухав і інших свідків. Ребекка Каллістер, яка живе поруч, розповіла суду, що її розбудив звук металевого хрускоту приблизно о 23:30 вечора, а коли вона визирнула у вікно, то побачила чоловіка, який сперечався з кимось у машині. За її словами, вона бачила, як авто почало рухатися вперед у напрямку до хлопця.

"Це виглядало так, ніби було зроблено для того, щоб залякати його", — додала вона.

Обвинувачення стверджує, що Вуд розгнівалася і вбила містера Вотсона, збивши його своїм Ford Fiesta і проїхавши 158 метрів з ним. Вона заперечує вбивство, і судовий процес триває.

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