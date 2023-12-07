Футбольний конфуз: президенту Казахстану "підмонтували" спортивну майстерність (відео)

Журналісти хотіли показати Касим-Жомарт Токаєва з найкращого боку, тому перемудрили із монтажем. Політик бив ногою по сіро-білому м'ячу, а у ворота залетів м'яч іншого кольору.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв з робочою поїздкою побував у Актюбінській області. Він відвідав спорткомплекс у селі Саржансай Мартуцького району, де забив цікавий гол. Відео виклали в казахстанському телеграм-каналі "Серый CARDINAL".

Так, під час візиту в спортивний заклад Токаєв оглянув зал вільної боротьби та зал з мініфутболу.

Глава держави поговорив із юними спортсменами і підкреслив, що футбол має велике майбутнє, тому розвитку цього виду спорту надаватиметься необхідна підтримка. Президент похизувався перед присутніми своєю футбольною майстерністю. Він вдарив ногою по м'ячу і забив гол у дальній куток воріт.

Відео президентського голу оприлюднили в багатьох пабліках. Ось тільки стався казус. Медійники перемудрили під час монтажу — Токаєв бив ногою по сіро-білому м'ячу, а у ворота залетів м'яч іншого кольору.

У Південному Судані заарештували шістьох журналістів, які поширили запис, на якому президент країни Сальваторе Кір Маярдіт обмочився на офіційному заході.

Раніше повідомлялося, що італієць програв забіг на Чемпіонаті світу через відсутність спідньої білизни.