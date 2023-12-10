Дівчина для свого хлопця приготувала "торт" із наггетсів у вигляді динозаврів (відео, фото)

Бажання молодого чоловіка збулося на день народження. Його дівчина "спекла торт" на тему динозаврів.

Тематичний торт до дня народження — головна подія року для багатьох дітей. Але для дорослої людини просто диво знайти когось, хто може здивувати вас. Молодому чоловіку на ім'я Хуан дуже пощастило з подругою, яка в день його народження презентувала незвичайний подарунок, пише Daily Star.

У відеоролику дівчина Селін поділилася тортом, приготованим з картопляного пюре, наггетсів у вигляді фігурок динозаврів і великої кількості соусу, що нагадує вулканічну лаву. Під культову мелодію "Парку Юрського періоду" Хуан виливає глечик, повний підливи, на гірку пюре. Підлива повільно стікає, імітуючи виверження вулкана, а наггетси у формі динозаврів з "жахом спостерігають" за цим. У цю композицію Селін додала броколі та спаржу в якості дерев і кілька святкових свічок.

Фото: Скриншот

Вона написала "десерт" так: "Вулкан-самородок Діно". "Вечеря на честь дня народження мого 28-річного хлопця", — пояснила свою публікацію Селін. Потім дівчина опублікувала відео реакції іменинника, коли він увійшов у двері і побачив "доісторичний торт": "Не може бути! Я зовсім забув, що хочу цього… о боже", — схвильовано закричав Хуан. Він довго з любов'ю розглядав страву.

Кумедно, але багато людей у соціальній мережі так і не зрозуміли, що "торт" призначений для дорослого.

Один хлопець із захопленням написав: "Це картопляне пюре з лавовим соусом і нагетсами динозаврів??? За свої 33 роки на цій землі я ніколи не бачив нічого прекраснішого".

Інший користувач додав: "Це приголомшливо, я люблю фільми про Парк Юрського періоду, але свічки в їжі якось не дуже".

Третій користувач із гумором додав: "Якщо він не одружиться з тобою після того, як ти подарувала йому самородок із Парку Юрського періоду, то він не той чоловік, який тобі потрібен".

Одна жінка заявила: "Ви встановили високу планку… мій чоловік хоче такий самий торт на свій наступний день народження".

Нагадаємо, 7 грудня Фокус писав про те, що хлопець подарував коханій кулон із символічною рідиною всередині. Прикраса від "кривавого ювеліра" за 9 тисяч гривень у декого викликає огиду, але дівчина щаслива, що носить її біля серця.