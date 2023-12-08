"Це новий рівень": пасажир із широко розставленими ногами в літаку шокував туристку (відео)

Користувачі мережі пишуть, що стюардеса мала б втрутитися та змусити чоловіка дотримуватися етичних норм.

27-річну Клер Чжу із США шокував пасажир на борту літака, який надто широко розставив ноги, зайнявши частину проходу між рядами сидінь. Дівчина каже, що незнайомець вивів менспрединг на абсолютно новий рівень. Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в TikTok із 352 тисячами підписників.

Клер разом зі своїм 29-річним хлопцем Пітером Овендорфом вилітала з аеропорту Дуглас (Charlotte Douglas International Airport), що в Північній Кароліні. Вони вирішили попрощатися з роботою з 9 до 5 й гайнули мандрувати світом у пошуку пригод. Відтоді закохані активно діляться своїми враженнями в соціальних мережах.

У вірусному відео, яке наразі зібрало понад 4,4 мільйона переглядів, американка показала, як саме сидить пасажир у ряду навпроти неї.

"Цей чоловік вивів манспрединг на новий рівень під час мого польоту", — написала вона в описі.

Туристка звинуватила пасажира в менспредингу Фото: tiktok.com/@claireandpeter

Глядачі підтримали її в коментарях, зазначивши, що стюардеса мала б втрутитися та змусити того чоловіка дотримуватися етичних норм і ставитися з повагою до інших пасажирів на борту.

"Я б зійшов з розуму", "Розсівся там, наче якийсь павук", "Ганьба", "Усі будуть перечіплюватися через його довжелезні ноги", "Просто сором", "Уже пора сформувати чіткі правила поведінки на борту літака. Я б такого не допустила", — пишуть підписники американки.

До слова, менспрединг (з англ. "manspreading" або "man-sitting") 3 звичка чоловіків сидіти в громадському транспорті з широко розставленими ногами, займаючи більш ніж одне місце.

Раніше Фокус писав, що бортпровідники в літаках під час зльоту й посадки сидять на руках долонями вгору. Багато хто впевнений, що то лише звичка, хоча насправді вони зобов’язані це робити згідно з посадовою інструкцією.

Також ми розповідали про прикрий інцидент у міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США). 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила.