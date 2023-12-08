Чоловік знайшов на секонд-хенді річ, що коштує кілька тисяч доларів (фото)

Автентичність аксесуара підтвердив один зі знавців моди у коментарях на платформі Reddit.

Блогер, який займається пошуком унікальних речей, розповів про дизайнерський аксесуар вартістю у кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets. Деталі цієї історії він розкрив на тематичному форумі у Reddit.

Чоловік поділився фотографіями своєї знахідки. Як з’ясувалось, це оригінальна сумка Louis Vuitton у хорошому стані – з абсолютно новим замком та етикетками.

Автентичність аксесуара підтвердив один зі знавців моди у коментарях, зазначивши, що такі сумки є вкрай популярними у сучасній фешн-індустрії. Екземпляри з нових колекцій бренду, за його словами, продаються у роздріб по кілька тисяч доларів за штуку.

Інші юзери також поділилися своїми знахідками у комісійних магазинах та секонд-хендах.

Один з них, наприклад, знайшов синю сумку Coach за 10 доларів (360 грн), яку можна перепродати за кілька сотень "зелених". Іншому дописувачу пощастило зі шкіряною курткою Vince, яка насправді коштує аж 1000 доларів (36,7 тис. грн).

Втім, далеко не всі мали позитивний досвід подібного шопінгу.

"Єдине, що я знайшов на секонді, це використаний поршень. Вперше та останнє моя нога переступала поріг тих сміттярок", – заявив розлючений покупець, пошуки якого не увінчались успіхом.

Раніше Фокус писав, що іноді серед уживаних речей можна знайти "сюрпризи". Так клієнтка секонд-хенду одного разу виявила жахливу записку в кишені піджака, який їй сподобався.

Крім того, ми розповідали, як куплена на секонд-хенді річ погубила всю родину. 30-річний британець Скотт Педен із Кембриджа ліг спати й навіть не підозрював, що вранці його світ зміниться назавжди. Чоловік і гадки не мав, що звичайна річ може зруйнувати його життя.