Збентежила сусіда-священика: журналістка 6 днів провела без одягу (фото)

Джорджетта Каллі розповіла як змінювалося її самопочуття протягом тижня. Жінці довелося піти викидати сміття абсолютно оголеною і поїхати в магазин в одному пальто.

36-річна британська журналістка Джорджетта Каллі вирішила провести соціальний експеримент і шість днів прожити без одягу. Своїм досвідом вона поділилася в статті для видання The Sun.

Насамперед жінку цікавило як зміниться її самопочуття.

Каллі найбільше хотіла дізнатися, як експеримент вплине на її здоров'я. Жінка веде здоровий спосіб життя: збалансоване харчування, тренування чотири рази на тиждень, середній пульс 65 ударів на хвилину, згідно з її фітнес-браслетом.

У перший же день наготи пульс жінки знизився до 55 ударів на хвилину, однак, коли сусід помітив її через вікно, пульс ненадовго підскочив до 120. Після цього Каллі вирішила не відчиняти жалюзі до кінця експерименту, щоб не бентежити оточуючих, особливо свого сусіда-священика.

Другого дня їй довелося двічі покинути будинок. Жінці довелося піти викидати сміття в контейнер у дворі абсолютно оголеною. У процесі пульс піднявся до 130 ударів на хвилину через страх потрапити на очі перехожим. Потім вона вирушила за продуктами до місцевого супермаркету, одягнувши тільки пальто. Каллі зазначила, що покупці кидали на неї цікаві погляди, а її серце билося з частотою 140 ударів за хвилину, хоча зазвичай під час походів у магазин пульс підіймався не вище за 100 ударів за хвилину.

Жінка виносила сміття в контейнер у дворі абсолютно оголеною Фото: The Sun

На третій день журналістка відмітила гарний сон, а на четвертий день, не маючи змоги піти в зал, вирішила займатися йогою вдома в чому мати народила.

"Мій пульс став 155 ударів на хвилину замість звичайних 140 ударів на хвилину — хороша ознака того, що я тренуюся старанніше, ніж зазвичай", — написала Каллі.

Каллі вирушила за продуктами до місцевого супермаркету, надівши тільки пальто Фото: The Sun

П'ятий день жінка присвятила своїй віддаленій роботі, постійно хвилюючись, чи не ввімкнула вона камеру в Zoom. На шостий день Каллі зайнялася готуванням і трохи розслабилася перед телевізором із келихом вина.

"Моя шкіра сяє, і я почуваюся менш напруженою. Мій пульс у стані спокою був нижчим, ніж коли я виконував ті самі дії в одязі, хоча ситуація може змінитися, коли я побачу рахунок за бензин! Під час виконання вправ він був навіть вищим за норму, і це добре. Я також стала почуватися вільніше", — підбила підсумок журналістка.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.