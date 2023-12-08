Уже зовсім скоро. Названо день у році, коли пари розлучаються найчастіше

Згідно з висновком фахівців, кількість розставань у цей період безпрецедентно зростає.

Працівники компанії з обробки та візуалізації даних Information Is Beautiful визначили день у році, коли пари розлучаються найчастіше. Напередодні критичного періоду вони нагадали про свій аналіз оновлень статусів у Facebook, за допомогою якого й було встановлено "чорну дату". Більш детально про це написало видання New York Post.

Згідно з висновком фахівців, кількість розлучень безпрецедентно зростає 11 грудня. Втім, експерти попереджають, що зараз користувачі мережі значно рідше змінюють статус стосунків, тому ця дата може змінюватися.

Але у будь-якому випадку останні тижні перед Різдвом є критичними для романтичних стосунків. Це підтверджують й дані опитування застосунку для знайомств Flirtini: три чверті їхніх користувачів розірвали стосунки саме під час цього святкового періоду.

40,4% опитаних заявили, що відчувають занепокоєння через вибір подарунків для партнерів, а 50,6% переживають стрес, пов'язаний з необхідністю запрошення "других половинок" на святкові вечері та зустрічі з родичами.

"Ми зазвичай сприймаємо Різдво та початок нового року як час для роздумів, тому не дивно, що люди ухвалюють рішення розійтися", – каже експерт відомих телевізійних шоу Шантель Оттен.

Кількість розлучень безпрецедентно зростає 11 грудня Фото: pinterest.fr/forourspidey

Її слова підтверджує і коуч Ріккі Даймонд, котра твердо переконана, що фінанси, особливо у плані обрання подарунків, посилюють психологічне навантаження під час новорічних свят.

"Моя найкраща порада – відразу обговорити фінансові очікування та разом скласти бюджет. Також запропонуйте один одному ідеї для презентів. Це допоможе переконатися, що ви на одній хвилі. Другий момент – це ваші побажання щодо часу, проведеного з родиною. Визначте наперед, яких родичів ви будете навідувати, і знайдіть компроміс", – радить Даймонд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про хлопчину з Аргентини, який дізнався про зраду своєї коханої дівчини і вигадав нестандартну ідею, як їй добряче насолити.

Також ми розповідали історію майбутньої нареченої, яка дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Дівчині навіть не спадало на думку, що коханий зустрічається з іншою за її спиною.