Сміх, солодощі та погладжування: 6 речей, які подобаються дитині в утробі матері

Експерти пояснюють, що емоції, які переживають мати і плід під час вагітності, є фундаментальними і призводять до фізіологічних змін у сенсорних системах плода.

Емоційні зв'язки між матір'ю і дитиною створюються задовго до того, як дитина з'являється на світ. Вона відчуває і вбирає психологічний стан матері, а також може передавати їй сигнали, щоб повідомити, що їй подобається. Таким чином, ще до того, як ви зможете почути голос своєї дитини, у вас з'являється своя секретна мова, яка формується всі 9 місяців вагітності. Про те, що подобається дітям ще до того, як вони з'являться на світ, розповіло видання Sante+.

Голос матері

Орган слуху в плода починає функціонувати до 20 тижня вагітності. З цього моменту він вчиться розпізнавати звуки і голоси.

І перший голос, який вона чує і починає впізнавати, належить її матері. Крім того, це її улюблений голос, і в міру наближення терміну пологів вона реагуватиме на нього все більше й більше.

Теплі ванни

Виношування дитини буває виснажливим для жінки, особливо в останньому триместрі. Якщо загалом вагітність протікає нормально, лікар може дозволити теплі ванни, які допомагають розслабитися.

Ба більше, це може бути корисно не тільки для вас, а й для вашої дитини, яка любить цей момент спокою. Головне — не перестаратися з температурою, щоб не викликати ускладнення.

Погладжування

Перебуваючи в утробі матері, діти добре реагують на зовнішні подразники. Тому, коли ви злегка погладжуєте свій живіт, дитина нерідко реагує, штовхаючись. Це доступний для неї спосіб взаємодії із зовнішнім світом і спілкування з матір'ю. Для неї це свого роду гра, тож не соромтеся гратися!

Солодощі

Якщо ви вже переживали вагітність, то, ймовірно, знаєте, що в цей період постійно хочеться смачненького. У народі навіть є прикмети, за якими намагаються визначити стать майбутньої дитини.

Кажуть, що якщо хочеться солодкого, то народиться дівчинка, а якщо гострого і солоного — хлопчик. Але насправді, це не так. Просто у вашої майбутньої дитини вже є свої вподобання в їжі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Sage Journals, плід здатний розрізняти смак продуктів, які їсть його мати через навколоплідні води. Дослідники стверджують, що більшість дітей в утробі матері люблять солодке.

Сміх матері

Сміх заразливий, і навіть якщо ви цього не відчуваєте, ваш малюк радіє, коли ви смієтеся. Це відбувається тому, що сміх призводить до викиду в кров "гормонів щастя", які діють не тільки на матір, а й на дитину.

За даними Futura-sciences, настрій або події, як позитивні, так і негативні, пережиті під час вагітності, впливають на плід, і він разом із матір'ю відчуває як стреси, так і радість. Отже, знайте: коли ви щасливі, ваша дитина щаслива так само, як і ви.

Музика

Коли дитина починає чути, вона чує не тільки мамин голос, а й навколишні звуки, зокрема музику. Діти навіть можуть продемонструвати свої музичні вподобання, починаючи брикатися, коли звуки їм не подобаються, і затихаючи під приємну мелодію. За словами доктора Рене Ван де Карра, акушера-гінеколога, плід дихає в ритмі тієї музики, яка йому подобається. Крім того, слухова стимуляція за допомогою музики дає змогу плоду збільшити кількість нейронних зв'язків у мозку і поліпшити його ріст.

Нагадаємо, через 9 місяців після Різдва зазвичай спостерігається бебі-бум. Учені кажуть, що річ не в кількості сексу, а в тому, що у збільшенні кількості зачать дітей у свята є біологічний компонент, який залежить від пори року.

Раніше Фокус писав, що стрес, тривога і депресія під час вагітності можуть вплинути на здоров'я дитини. Дослідники визначили, що у дітей, чиї мами під час вагітності відчували стрес, тривогу або депресію, частіше виникають проблеми з психічним здоров'ям і поведінкою.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст носить виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для отримання рекомендацій щодо вагітності обов'язково зверніться до лікаря.